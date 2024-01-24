«Вбити якнайбільше українців»: десятки будинків зруйновано, є вбиті та поранені внаслідок обстрілу Гірника в Донецькій області (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок ракетного удару по Гірнику Донецької області 24 січня. Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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«Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай важкому стані. Росіяни атакували місто сьогодні близько 16 години — влучили у житлову забудову. Пошкоджені 2 багатоповерхівки і 43 приватні будинки на п'ятьох вулицях. Черговий цілеспрямований і усвідомлений удар по цивільним, черговий воєнний злочин росіян. Ворог прагне вбити якнайбільше українців. За таких обставин правильний вибір — евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів України. Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь!» — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», 21 січня російські окупанти потужно обстріляли місто Курахове на Донеччині. Там загинув чоловік, ще одна людина дістала поранень.

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