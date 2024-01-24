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Зросла кількість жертв обстрілу Харкова 23 січня

14:51 24 січня 2024
Обстріл

Триває рятувальна операція після обстрілів Харкова 23 січня. Рятувальники деблокували з-під завалів пʼятиповерхівки у Київському районі міста тіла жінки та чоловіка. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Харкову 23 січня збільшилась до 10 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Харкові з-під завалів житлового будинку, зруйновного внаслідок ракетного удару росіян, врятували чоловіка. Всього протягом 23 січня росіяни завдали три ракетні удари по місту.

Фото: Суспільне

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