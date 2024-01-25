Через велику кількість мін, які поставили росіяни, Чорне море стає дедалі небезпечнішим. Спільна протимінна група, про створення якої було підписано угоду між Болгарією, Румунією і Туреччиною, може почати діяти в квітні-травні. Про це заявив у Варні начальник штабу оборони Болгарії адмірал Еміль Ефтімов. Він уточнив, що немає ніяких побоювань щодо готовності команд, оскільки три країни вже давно працюють у спільних навчаннях, повідомляє видання BTA.

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Він нагадав, що для того, щоб група реально запрацювала, Туреччина повинна ратифікувати угоду. Міністр оборони Тодор Тагарев додав, що група буде відкрита для участі інших союзників по НАТО, але без кораблів, оскільки операція буде здійснюватися за правилами Конвенції Монтре. Він підкреслив, що формування групи допомагає зменшити ризики для судноплавства. І додав, що командування групою буде здійснюватися на ротаційній основі.

Командувач Військово-морськими силами Болгарії контр-адмірал Кирило Михайлов зазначив, що ВМФ де-факто не працював над попередженням про плаваючі морські міни протягом року. Тривоги надходили, але жодна з них не була реальною.

Раніше повідомлялося, що у Севастополі на міні підірвався протимінний корабель рф.

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