У світі зросли випадки вживання таблеток для схуднення: експерти попередили про небезпеку

Майже кожна десята дівчинка приймала дуже небезпечні таблетки для схуднення та засоби для схуднення протягом останнього року, як показало дослідження. Понад 5% хлопців та дівчат віком до 18 років приймали проносні або сечогінні засоби без рецепта лікаря з метою схуднення. Серед дівчат цей показник зріс майже до 10%. Експерти заявили, що вони стурбовані тим, що так багато дітей і молодих людей мають доступ до таблеток для схуднення і проносних засобів, пише Yahoo!news.

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Глобальне дослідження, в якому взяли участь 604 552 підлітка, провели дослідники з університетів Дікіна і Монаша в Австралії. Вони виявили, що дівчатка частіше, ніж хлопчики, вживають безрецептурні препарати протягом усіх проаналізованих періодів, тобто протягом останнього тижня, місяця, року та протягом усього життя.

Вони заявили, що це є проблемою громадського здоров'я і що їх вживання серед дівчат пов'язане з низькою самооцінкою, впливом батьків, які вимагають схуднути, або незадоволенням батьків своєю вагою, невдоволенням власним тілом, групами однолітків, які цінують худорлявість, а також впливом засобів масової інформації або соціальних мереж, які пропагують нереалістичні стандарти краси.

Навіть якщо не враховувати дітей, які перебувають у групі найбільшого ризику через зловживання психоактивними речовинами або розлади харчової поведінки, 8,9% вживали таблетки для схуднення або допоміжні засоби протягом якогось періоду свого життя, а 2% - протягом останнього тижня.

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Дослідники попереджають, що ці препарати не працюють на схуднення, є небезпечними, пов'язані з нездоровим збільшенням ваги в дорослому віці та підвищують ризик діагностування розладу харчової поведінки протягом декількох років після початку вживання.

У 2023 році британські органи охорони здоров'я вилучили щонайменше 369 підроблених препаратів для схуднення під назвою «Оземпік». Однак інші таблетки для схуднення широко доступні, а результати пошуку в Інтернеті видають сотні мільйонів результатів.

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Том Квінн, директор благодійної організації Beat, яка займається проблемами розладів харчової поведінки, закликав до більш суворих законів, які б гарантували, що продукти для схуднення ніколи не продаватимуться людям з розладами харчової поведінки або вразливим до них.

«Ми неймовірно засмучені і стурбовані тим, що так багато дітей і молодих людей мають доступ до таблеток для схуднення і проносних, — сказав він. — На молодих людей чиниться величезний тиск з метою схуднення, і ми часто чуємо від людей, які мають низьку самооцінку і незадоволеність своїм тілом, що у них є розлад харчової поведінки. Ліки для схуднення дуже небезпечні, особливо якщо їх приймати без рецепта, але обіцянка швидких результатів часто є дуже привабливою для людей з розладами харчової поведінки, навіть якщо це шкодить їхньому здоров'ю».

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Раніше повідомлялося, що ексмодель Victoria's Secret розповіла, що пила таблетки для схуднення — щоб відповідати стандартам індустрії моди.

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