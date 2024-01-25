«Мене це дуже тішить»: Тімур Мірошниченко прокоментував скандали на Нацвідборі «Євробачення-2024»

Популярний шоумен, офіційний коментатор міжнародного музичного конкурсу «Євробачення» Тімур Мірошниченко, який став одним з ведучих Нацвідбору, прокоментував скандали навколо пісень його учасників. Нагадаємо, хто саме поїде до Швеції представляти Україну на конкурсі, стане відомо 3 лютого під час виступу всіх учасників відбору. Напередодні глядачі обрали журі. За словами Тімура Мірошниченка, головна відмінність Нацвідбору цього року — це склад артистів.

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— Омолодження складу фіналістів без суперзірок, — розказав Мірошниченко в інтервʼю сайту «1+1». - Можна лише трьох назвати знаними артистами — MELOVIN, alyona alyona та Jerry Heil. Всі інші — це нове покоління музикантів, яке проявило себе за останні два роки. Мене це дуже тішить. Впевнений, всі, хто опинився у фіналі Нацвідбору, стануть великими зірками в майбутньому, тому що все роблять правильно. Дуже талановиті. Вони всі заслуговують бути почутими у Європі.

Також ведучий прокоментував скандали навколо ймовірного плагіату пісень деяких учасників Нацвідбору.

— Для «Євробачення» це стандартна історія, причому не тільки для України, — зауважив Тімур. - Кожного року когось з учасників звинувачують у плагіаті. Дійсно, є такі пісні у цьогорічних фіналістів, які чуєш і тобі здається, ніби ти вже це десь колись чув. Але, як не крути, всі пісні проходять перевірку Європейської мовної спілки, і, якщо там буде плагіат, ці пісні не будуть допущені. Якщо ці композиції зараз є у фіналі, значить, вони пройшли перевірку і не порушують жодних правил.

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Більше про скандали та прогнози букмекерів щодо Нацвідбору читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ».

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