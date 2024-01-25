Анна Трінчер на Балі опинилася під крапельницею: що сталося

Співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер, яка поїхала відпочивати на Балі, поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Під час перебування за кордоном вона вдруге серйозно отруїлася. Раніше вона змогла сама допомогти собі завдяки лікам, які взяла з собою. Але цього разу зірка була змушена звернутися за допомогою до лікарів.

ВІДЕО ДНЯ

Про це Анна розповіла своїм передплатникам, які переймалися зникненням зірки з соцмереж. Трінчер опублікувала фото, на якому вона лежить під крапельницею, біля її ліжка видно лікарів. За словами Анни, допомога обійшлася їй не дешево — 360 доларів.

«Ледь виходжу до вас. Я вдруге отруїлася на Балі і цього разу набагато гірше. Тупо 360 доларів на місці», — написала Трінчер.

РЕКЛАМА

Раніше Трінчер розповіла, поки вона відпочивала суд в Україні розглянув її справу про розлучення. Тепер артистка офіційно вільна.

РЕКЛАМА

Також «ФАКТИ» писали про те, що Ксенія Мішина травмувалася на відпочинку, впавши з байка.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

РЕКЛАМА

169

Читайте нас у Facebook та Instagram