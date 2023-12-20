Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова — одна з найпомітніших членів коаліційного уряду. Її команда завершує підготовку найбільшого військового контракту в історії Чехії, шукає шляхи залучення більшої кількості людей до армії та інші способи допомогти Україні, пише видання Deník N. Раніше «ФАКТИ» писали, що міністр з європейських справ Чехії зазначив: «Орбан — троянський кінь, він руйнує європейську єдність».



«Ми хочемо продовжувати підтримувати Україну, тому що таким чином ми підтримуємо нашу власну безпеку. Військової техніки, яку ми можемо відправити без ризику для нашої безпеки, вже не так багато, але ми допомагаємо координувати комерційні поставки — вартість виданих ліцензій перевищила 117 мільярдів крон, і майже половина з них, за оцінками, вже реалізована, — заявила в інтерв’ю видання міністерка. — Ми є частиною різних коаліцій, таких як Копенгагенська коаліція або, нещодавно, коаліція з розмінування, і ми намагаємося посилити виробничі потужності збройових заводів на чеській території. І у нас є ще один мандат — тренувати українських солдатів, ми можемо тренувати їх в інших країнах ЄС або НАТО. Ми збільшуємо кількість інструкторів».

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Але без зброї, додає Чернохова, українці не переможуть, і ця допомога буксує. Обсяг нової допомоги, обіцяної на серпень-жовтень, скоротився на дев'яносто відсотків порівняно з минулим роком.

«Я думаю, що від імені Чеської Республіки ми робили, робимо і будемо робити все, що в наших силах, щоб забезпечити успішне завершення війни для України. Ми залежимо від цього, ми не хочемо, щоб росія перемогла і взяла гору. Це факт, що інші країни скорочують допомогу. На Близькому Сході йде ще одна відкрита війна. Я думаю, що росія зіграла певну роль в абсолютно безпрецедентній атаці ХАМАС, тому що їй на руку те, що про Україну забувають на публічній арені. Але ми повинні нагадувати собі про конфлікт, він не може залишитися непоміченим. Росіяни зараз намагаються максимально пошкодити критичну інфраструктуру, щоб українці знову не мали світла і тепла».

Вона додала, що з колегами беруть участь у координаційних конференціях, намагаються співпрацювати з компаніями, і самі знаходять більше контрактів.

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«Я не можу зараз говорити про щось конкретне», — зазначила міністерка оборони.

Раніше у «ФАКТАХ» публікували точку зору президента Чехії на війну в Україні: «Наступного року може бути ще гірше».

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