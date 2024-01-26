Операція Кейт Міддлтон стала сюрпризом для близьких до королівської родини

Кейт Міддлтон шокувала світ — і більшість тих, хто її оточує — коли 17 січня палац оголосив, що її госпіталізували. 42-річна принцеса Уельська потрапила до лондонської клініки для планової операції на животі. Проте всього трьома тижнями раніше не було жодного натяку на будь-які проблеми, що насуваються, коли Кейт вийшла на вулицю різдвяного ранку разом з принцом Вільямом та їхніми дітьми — 10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою і 5-річним принцом Луї. Кейт сяяла, вітаючи доброзичливців, сміючись і обмінюючись веселими жартами з присутніми після церковної служби.

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У більш широкому колі друзів сім'ї не було ніяких ознак того, що щось не так, і ретельно приховувані новини про стан Кейт стали несподіванкою навіть для тих, хто тісно співпрацює з королівською сім'єю, пише People.

Проводячи сезон відпусток у своєму заміському будинку Анмер-Холл, подружжя та їхні діти насолоджувалися сімейним затишком з королівськими родичами, а також зустрічалися з друзями на прогулянках у сільській місцевості Норфолка.

Напередодні Нового року вони провели час з сім'єю Кейт, а коли повернулися до повсякденного життя в віндзорському котеджі Аделаїда, 9 січня відсвяткували 42-й день народження Кейт у колі сім’ї. Наступного дня Джордж, Шарлотта і Луї повернулися до своєї школи.

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Однак, коли Вільям повернувся до виконання державних обов'язків 11 січня, стало очевидно, що деякі заплановані публічні виступи принцеси Кейт не були підтверджені, а за лаштунками відбувалися зміни в розкладі і зростало занепокоєння.

За даними палацу, Кейт може залишитися в лікарні від 10 до 14 днів, перш ніж повернутися додому, щоб продовжити своє одужання, і навряд чи вона повернеться до виконання державних обов'язків до Великодня.

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«Розумно взяти паузу, — каже джерело, близьке до королівського дому. - Це чудовий приклад для всіх нас, адже часто нам кажуть повертатися до роботи якомога швидше, а це може завдати шкоди. Терапевти просто чудові, вони допомагають відновитися і стати на ноги. Після операції на животі потрібно багато терпіння, і спочатку це трохи лякає».

Повернувшись додому в котедж Аделаїда у Віндзорі, Кейт отримає широку підтримку від своєї згуртованої родини, включаючи батьків Керол і Майкла, а також брата Джеймса і сестру Піппу, які живуть в декількох хвилинах їзди на машині.

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За даними Hello, дружина принца Вільяма підтримує зв'язок зі своїми дітьми через FaceTime, а частину роботи з благодійними організаціями на час її відсутності взяла на себе принцеса Йоркська Беатріс.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган відреагували на проблеми зі здоров’ям у короля Чарльза та Кейт Міддлтон.

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