Британці просто у захваті: Кейт та Вільям представили щире фото своїх дітей

Напередодні свят королівська сім'я, за традицією, бере участь у професійній зйомці, знімки з якої публікує в офіційних соціальних мережах. Так, нещодавно було опубліковано фото, зроблене фотографом Джошем Шиннером, на якому подружжя позує з трьома дітьми — 10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою і 5-річним принцом Луї.

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Але, як виявилося, фотознімок був не єдиним: вчора, 25 грудня, принц та принцеса опублікували ще одне фото, зроблене у більш «неформальній» ситуації: на знімку Джордж і Шарлотта посміхаються на всі зуби, а пустун Луї про щось задумався.

Королівські онуки

«Бажаємо всім щасливого Різдва, від нашої родини до вашої!» — написали Вільям та Кейт, додавши свої ініціали W&C, що говорить про особистий статус звернення.

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У коментарях фоловери не можуть стримати захоплення.

«Як швидко ростуть чужі діти», — написала одна прихильниця.

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«Вони всі такі красиві», — додала інша.

«Дуже стильно. Подобаються емоції дітей. Прекрасна зйомка», — написав ще один користувач.

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Коментарі фанів монаршої родини

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон продемонструвала модний образ, який ідеально підійде для святкування Нового року.

Фото instagram.com/princeandprincessofwales

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