У Yasno назвали дату початку відключення боржників від електрики

Віднедавна в Україні дозволили відключати від електрики боржників, які не проживають на територіях, де ведуться бойові дії чи які не знаходяться в окупації.

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Постачальні компанії, що працюють під брендом Yasno, нараховують побутовим клієнтам штрафи та пеню за прострочення оплати тільки в рамках звернення до суду з приводу стягнення заборгованості, повідомляють «Українські Новини». Перші знеструмлення боржників компанія розпочне наприкінці січня.

Зазначається, що протермінована заборгованість жителів Дніпропетровської області та Києва наразі складає понад 1,2 млрд гривень.

«З початку року Yasno формує та надсилає паперові попередження, клієнти вже почали їх отримувати. Згідно з правилами відключення може відбутися не раніше, ніж через 10 робочих днів після надходження попередження. Тому перші знеструмлення боржників розпочнуться вже наприкінці січня. Ключова мета наразі — не відключити якомога більше споживачів, а поінформувати про необхідність вчасної оплати», — зазначили в компанії.

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Раніше керівник компанії YASNO Сергій Коваленко запевняв, що всіх боржників одночасно не відключатимуть. За його словами, в столиці та на Дніпропетровщині, мешканців яких обслуговує компанія, кандидатами на відключення є більше 70 тисяч споживачів послуги.

Фото Pixabay

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