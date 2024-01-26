Майже весна: останні дні січня Україну накриє потепління

Синоптикиня Наталія Діденко, яка раніше давала прогноз погоди на останні дні січня, повідомляє, що з 29 січня очікується припинення опадів та сонячні прояснення.

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«З 31 січня — 1 лютого прискаче в Україну різке потепління, хоча й з опадами, проте до +3+8 градусів, а на півдні та на південному заході до +8+12 градусів!» — зазначає вона, але додає, що зима триває і що подальші коливання температури повітря у бік похолодання ще будуть.

А у вихідні, 27−28 січня, ще переважатиме хмарна погода, з періодичними невеликими опадами, на заході — помірними. Очікується дощ та мокрий сніг. Температура — близько нуля. Місцями вночі очікується до -3−6 градусів.

У Києві 27−28 січня також буде близько нуля, хмарно, вогко, але без серйозних опадів.

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Раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що на початку лютого буде невелике похолодання, з мінусовою температурою вночі та нульовою вдень. Далі денно температура підвищуватиметься, хоча ночі будуть здебільшого зі знаком «мінус». Опади очікуються помірними, в окремі дні буде досить вітряно, і така погода протримається до кінця декади.

Фото Pixabay

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