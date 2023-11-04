«Динамо» призначило нового тренера замість Луческу, який передумав йти з футболу

Київське «Динамо» після домашньої поразки від «Шахтаря» (0:1) та відставки 78-річного головного тренера Мірчі Луческу представило на офіційному сайті клубу нового наставника команди.

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Важелі правління командою у статусі виконувача обов'язків «керманича» прийняв 48-річний Олександр Шовковський, який входив до тренерського штабу румунського фахівця і навесні 2023-го навіть очолював команду, коли Луческу перебував у лікарні. У тренерському штабі команди продовжать працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

«За результат завжди відповідають головний тренер та його тренерський штаб, ви відповідаєте за якість своєї гри, — звернувся до футболістів Олександр Шовковський. — І у вас є певний рівень гри, нижче за який ви не маєте права опускатися, а навпаки маєте прагнути його підвищувати. Містер Луческу вкладав у вас свої сили, знання, досвід. А добився він багато чого у своєму житті та кар'єрі. Тому я хочу, щоб ви ще раз подякували Містеру за виконану роботу».

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні «Динамо» вже встигло вилетіти з єврокубків від «Бешикташа», з Кубка України — від «Оболоні», а в чемпіонаті країни після чотирьох осічок поспіль (з «Поліссям» — 2:3, з «Дніпром-1» — 0:1, з «Колосом» — 1:1 і з «Шахтарем» — 0:1) посідає лише сьоме місце. У найближчому поєдинку «біло-сині» зіграють 12 листопада в гостях з лідером УПЛ «Кривбасом».

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До речі, колишній наставник киян Мірча Луческу, який оголосив про завершення кар'єри через 44 роки, 6 місяців та 8 днів, вже пом'якшив свою позицію і передумав остаточно йти на пенсію, повідомляє Gazeta Sporturilor. Через кілька годин після відставки фахівець з'явився у прямому ефірі на румунському телебаченні і натякнув, що на нього чекають нові випробування.

«Якщо здоров'я дозволить, продовжу, — заявив Мірча Луческу в ефірі програми Digi Sport Special. — Для мене немає життя без футболу. Я добре почуваюся і на тренуваннях, і в матчах. Поїду ненадовго додому, поспілкуюсь з онуками, а потім подивлюся.

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У той момент, коли я задумаюсь про вихід на пенсію назавжди, моє життя буде закінчено. Я намагаюсь думати, що це не кінець. Я не думаю, що це кінець! Всі люди мого віку, мабуть, думають, що вони ще можуть допомогти. Не ховайте мене поки що!"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» та збірна України надовго втратили Андрія Ярмоленка.

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Фото ФК «Динамо»

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