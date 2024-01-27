Майже 800 загарбників, 15 броньованих машин та 6 танків: в Генштабі підрахували втрати росіян за минулу добу

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, здійснюючи обстріли не тільки військових, але й численних цивільних об’єктів нашої держави.

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Тим часом, за даними Генерального штабу ЗСУ, на полі бою відбулося 98 бойових зіткнень із загарбниками.

Також минулої доби російські окупанти завдали по Україні чергового авіаційного удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено. При цьому два з них вдалося приземлити засобами РЕБ майже неушкодженими, повідомляє Telegram-ресурс Брати по зброї.

Поліцейські оглядають "здобич" військових

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Загальна цифра знищених на українській землі ворогів невпинно наближається до відмітки у 400 тисяч «голів», за минулу добу Сили оборони ліквідували 770 загарбників, 6 танків, 15 ББМ, 3 артилерійські системи, а також по 8 одиниць автомобільної і спеціальної техніки ворога.

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Ситуація на основних оперативних напрямках:

Куп’янський — відбито 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області;

— відбито 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області; Лиманський — відбито 8 атак окупантів поблизу Тернів та Торського Донецької області;

— відбито 8 атак окупантів поблизу Тернів та Торського Донецької області; Бахмутський — відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

— відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Авдіївський — відбито 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області;

— відбито 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області; Мар’їнський — Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак;

— Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак; Шахтарський — відбито атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області;

— відбито атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області; Запорізький — відбито 6 ворожих атак північніше Приютного, південніше Червоного, а також західніше Вербового та Роботиного Запорізької області;

— відбито 6 ворожих атак північніше Приютного, південніше Червоного, а також західніше Вербового та Роботиного Запорізької області; Херсонський — ворог здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ.

Нагадаємо, що західні аналітики впевнені — Україна, яка бореться проти російської агресії, вже змінила стратегію війни і відкрила другий фронт. І те, що зараз бойові дії відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення, а також на території рф — повністю змінює правила гри і завдає найбільше шкоди окупантам.

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