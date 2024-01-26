Україна, яка бореться проти російської агресії, змінила стратегію війни і відкрила другий фронт. Зараз бойові дії відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення, а також на території рф — це повністю змінює правила гри і завдає найбільше шкоди окупантам. Про це пише відомий аналітик Оуен Метьюз у своїй колонці на The Spectator.

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Так, удар по нафто- і газопереробному заводу та експортному нафтовому терміналу в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом «серйозно підірвав здатність росії виробляти і експортувати паливо».

«Фактично, ці безпілотники українського виробництва виявилися більш успішними у запровадженні санкцій проти російської торгівлі вуглеводнями, ніж усі невдалі спроби Заходу обмежити ціни і ввести ембарго на російський експорт», — вважає він.

За словами аналітика, близько 40% економіки росії працює на війну. Більшість з цих витрат покриваються саме за рахунок продажу нафти та газу, тому російська інфраструктура є ідеальною мішенню для українських безпілотників.

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«Росія має одну структурну вразливість, якої не має Україна: її величезна територія і розпорошена інфраструктура унеможливлюють захист кожного трубопроводу, заводу і мосту», — пише Метьюз.

На його думку, завдяки дронам та далекобійним ракетам, Україна може зробити цю війну «занадто дорогою і болючою для кремлівського диктатора володимира путіна, щоб її продовжувати», а в подальшому, це може стати методом стримання, щоб окупанти кілька разів подумали перед тим, як починати нову війну.

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Як писали «ФАКТИ», раніше відомий військовий експерт із Фінляндії пояснив мету ударів українських дронів по території рф.

Фото: The Spectator

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