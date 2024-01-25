Російські терористи атакували вночі Одещину та Харківщину: є постраждалі та руйнування

В ніч на четвер, 25 січня, російські терористи запустили дві хвилі дронів-камікадзе shahed по Україні. Основний удар був зосереджений на Одесі. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та складське приміщення, шестеро людей отримали поранення.

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Про це повідомили Сили оборони півдня України.



Як повідомляється, 11 дронів-камікадзе силам протиповітряної оборони вдалось збити: 10 в Одеській області та один — у Миколаївській.

Зазначається, що ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі — заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань.

Один зі збитих дронів влучив у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована.

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Ще один уражений дрон при падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста, повідомили в Одеській ОВА.

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У цьому ж житловому кварталі впав ще один БПЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибуховою хвилею пошкоджено скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито.

Окрім того, ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин.

Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю. Він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Постраждалому надали медичну допомогу.

Також під удар терористів попала Харківщина, де постраждали четверо людей, серед яких неповнолітній, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Близько 21:30 населені пункти Харківського та Чугуївського районів були знову атаковані російськими ракетами. Внаслідок їхнього влучання сталися 2 пожежі», — йдеться у повідомленні.

Так, у селищі Велика Рогань Роганської громади горіли 2 приватних будинки та автомобіль на загальній площі 50 квадратних метрів. Крім того, 2 сусідні приватні оселі та 1 господарча споруда зруйновані вибухом.

Друга ракета влучила у приватне підприємство у селищі Роздольне Новопокровської громади. Там зайнялись 2 складські споруди на загальній площі 250 квадратних метрів.

Перша пожежа ліквідована о 23:35, друга — о 05:18.

Крім того, у Кривому Розі цієї ночі також був приліт безпілотника по одному з підприємств, повідомила влада регіону. Є руйнування, будівлю охопила пожежу. Про постраждалих не повідомлялося.

Минулої ночі російські війська запустили по Україні 14 дронів-камікадзе типу «шахед» та ракети С-300. Сили ППО знищили 11 ударних дронів.

Нагадаємо, ввечері 24 січня росіяни обстріляли невелике містечко Гірник в Донецькій області. Зруйновано десятки будинків, є вбиті та поранені.

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