«Шахтар» заплатив мільйони за бразильця, який став батьком у 15 років (відео)

Чемпіон України «Шахтар», який заплатив 15 млн євро за бразильського півзахисника Кевіна, на офіційному сайті клубу оголосив про трансфер ще одного «чарівника м'яча» — центрального півзахисника «Васку да Гама» Марлона Гомеса.

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Контракт з 20-річним бразильцем, який у ці дні у складі збірної Бразилії U-23 бере участь у відбірному турнірі на Олімпійські ігри, розрахований на п'ять років.

Зазначимо, що новачок гірників — вихованець «Васку да Гама», за першу команду якого дебютував у липні 2022 року і з того часу провів 45 поєдинків у всіх турнірах, забивши 2 м'ячі та віддавши 3 результативні передачі. До речі, донька футболіста народилася, коли йому було 15 років.

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За неофіційною інформацією, купівля Марлона Гомеса, який може зіграти атакувального та опорного півзахисника, вийти праворуч та ліворуч у середній лінії. коштувала «Шахтарю» 12 млн євро. Ще 4 мільйони передбачені у вигляді бонусів.

Нагадаємо, що «Шахтар у ці дні перебуває в Туреччині, де вже встиг обіграти в контрольних матчах вірменський «Пюнік» — 2:0 (Зубков, 14, Цуканов, 82) та польський «Лех» — 3:1 (Зубков, 21, Бондаренко, 42, Цуканов, 55, з пенальті — Гургуль, 66).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в 1/16 фіналу Ліги Європи «Шахтар» зіграє з французьким «Марселем».

Фото ФК «Шахтар»

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