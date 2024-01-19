«Шахтар» купив за 15 мільйонів євро чемпіона Бразилії (фото, відео)

Чемпіон України «Шахтар», який дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи, оголосив на офіційному сайті про підписання контракту з 21-річним лівим півзахисником бразильського «Палмейраса» Кевіном, який уже приєднався до команди Маріно Пушича на зборі в Туреччині.

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За неофіційною інформацією, «оранжево-чорні» заплатили за новачка аж 15 млн євро (3 млн з яких передбачені у вигляді бонусів). Кевін, котрий підписав з українським клубом контракт на 5 років, виступатиме у «Шахтарі» під 37-м номером.

Новачок "Шахтаря" з головним тренером команди Маріно Пушичем

Додамо, що новачок донеччан зіграв за першу команду «Палмейраса» 11 матчів (9 — у чемпіонаті країни, 2 — у Кубку Лібертадорес) і забив 1 м'яч, ставши 2023-го чемпіоном Бразилії.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько футболіста «Шахтаря» та юніорської збірної України загинув на фронті.

Фото ФК «Шахтар»

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