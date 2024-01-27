Знову «скандальні» Мальдіви: на островах відпочивав син ексмера одного з обласних центрів

Скандал з блогеркою Танею Пренткович, яка з бойфрендом-«волонтером» Андрієм поїхала на відпочинок до Мальдівських островів замість проведення заходів по збору коштів для ЗСУ у Варшаві, отримав продовження.

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Серед тієї «делегації» відпочивальників був, нібито, помічений і Петро Заставний — син колишнього мера міста Тернопіль, а пізніше і народного депутата дев’ятого скликання Романа Заставного, розповідає ТСН.

Петро — типовий представник «золотої молоді» файного міста. Себе він називає ресторатором, продюсером та, взагалі, успішним бізнесменом. У свої 31 керує мережею ресторанів. Щоправда, більшість із них, кажуть місцеві активісти, відкрились в часи каденції батька і належать політику.

У вересні минулого року в Мережу попало відео, як на вході до ресторану, який належить родині Заставних, стався конфлікт — охорона закладу не пустила всередину військовослужбовця.

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«Тут не військові справи. У нас військових нєт», — сказали йому.

Коли ця розмова потрапила у ЗМІ, Петро у своєму блозі перепросив за інцидент. Але скандал залагодити не вдалося. Активісти звернулись до ТЦК з вимогою вручити власникам закладу повістки.

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Один з них Петро Білан — громадський активіст із Тернополя, тепер військовослужбовець. Родину Заставних відкрито називає ухилянтами. Ситуацію із повістками він тримає, як то кажуть, на контролі. За пів року після інциденту у ресторані звертався до ДБР через бездіяльність ТЦК.

Нагадаємо, що на Чернігівщині також спалахнув скандал через бажання чиновників «наварити» гроші на коштах, зібраних з громади для купівлі автомобіля для ЗСУ.

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Фото з соцмереж



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