Хотіли «наварити» тисячу доларів на авто для ЗСУ? На Чернігівщині спалахнув скандал через волонтерські кошти

Після того, як атаки російського ворога стали майже щоденники, Кабмін дозволив громадам долучатися до процесу закупівлі зброї та обладнання для захисту неба.



Підтримати заклик вирішили і в місті Сновськ на Чернігівщині. Зокрема, міська рада ініціювала збір коштів на пікап для мобільних груп військ ППО.

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Придбане авто

Повідомлялося, що працівники колективу міської ради у місті та селах громади зібрали 98,2 тис. грн, працівники освіти — 51,3 тис. грн, колектив КНП «Сновська ЦРЛ» — 32,9 тис. грн, працівники культури — 15 тис .грн, колектив Територіального центру — 11 тис. грн, колектив фінвідділу — 8,3 тис .грн та колектив КНП «Сновський ПМСД» — 3,5 тис.грн. Приватний підприємець, депутат обласної ради Олександр Якубін передав на купівлю авто 15 тис. грн. Загалом було зібрано 235,2 тис. грн.

За погодженням з військовими було придбано у Київській області автомобіль пікап (повнопривідний, ліве кермо, розмитнений) 2008 р.в. вартістю 120 тис. грн (еквівалент 3 тисяч доларів).

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На оформлення документів у нотаріуса було витрачено 1000 грн, на заправку двох авто (їхали туди на одному, а поверталися на двох автомобілях) пішло 3,3 тис. грн. Залишилися кошти у сумі 110,8 тис. грн.

Незважаючи на вражаючі суми, у місті, вочевидь, спалахнув скандал через не зовсім прозорі закупки, і міська рада була змушена провести колективні збори, присвячені обговоренню просцесу придбання пікапа для ЗСУ, пишуть місцеві ЗМІ.

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Про подробиці купівлі автомобіля на зборах розповіла завідувачка сектором з надзвичайних ситуацій Сновської міської ради Марія Єфименко. Вона признала, що процес придбання авто не був прозорим.

Початково оголошена вартість пікапа, за словами Єфименко, становила $ 5 500, однак виявилося, що фактична ціна автомобіля — $ 4 500. «Продавці» навіть намагалися замінити номери на транспортному засобі, але їхні спроби маскування виявились невдалими.

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А Сновська міська рада опублікувала пост у соцмережах, де запевняє, що ініціювали внутрішнє розслідування. Залишається сподіватись, що перша (не зовсім вдала) спроба купити авто для армії знайде справедливу оцінку в громаді.

Раніше «ФАКТИ» писали про ще один скандал, пов'язаний з горе-волонтерам: відома блогерка з Тернополя визвала осуд у Мережі після того, як її цивільний чоловік поїхав до Польщі начебто для того, що заробити гроші для потреб ЗСУ, а невдовзі опинився на Мальдівах.

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