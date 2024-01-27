Був у стані клінічної смерті: в Дніпрі більше години боролися за життя 12-річного хлопчика

У Дніпрі лікарі обласного центру екстреної медицини врятували хлопчика, який через передозування ліками від серця був у стані клінічної смерті. За життя дитини боролися 77 хвилин.

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Про це розповів медик центру Віктор Пальчинський.

Хлопчик випив велику дозу антиаритмічного препарату — лікарського засобу, який застосовують для лікування та запобігання порушень ритму серця.

За словами лікаря, чому 12-річний хлопчик вирішив випити ці ліки, наразі невідомо. Його батьки — медики, тому спочатку вони намагалися самостійно допомогти синові, а коли він втратив свідомість, викликали «швидку».

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Коли прибули лікарі «швидкої», дитина була у важкому стані.

«Зусилля медики не зупиняли ні на секунду, бо тоді тільки вони вирішували долю цього молодого життя, і вони боролися за нього 77 хвилин — серцевий ритм відновлено, зʼявилася цілеспрямована рухова активність, реакція на голос-кивання головою у відповідь. Постраждалого терміново госпіталізовано до реанімаційного відділення профільної лікарні», — розповів Пальчинський.

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Наразі стан дитини стабільний.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року столичні лікарі витягли уламок міни з серця 4-річної дівчинки з Херсона.

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