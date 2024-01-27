37.75 / 38.30 41.11 / 41.83
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Летів на Кіпр з пів мільйона євро: у Німеччині затримали українця з валютою

15:55 27 січня 2024
євро

У Німеччині, яка нещодавно продовжила тимчасовий захист для українських біженців, затримали українського пенсіонера, який перевозив 455 000 євро.

Про це повідомляє BILD.

Затримання відбулося в аеропорту Мюнхена. 66-річний чоловік мав летіти на Кіпр.

Працівники аеропорту проводили вибіркову перевірку й зупинили громадянина України. Серед одягу у його валізі знайшли пачки купюр по 20 та 50 євро. Загалом сума складала 455 000 євро.

РЕКЛАМА

Перед цим під час огляду чоловік повідомив, що має лише 300 євро.

Підозру у правоохоронців викликало те, що в зоні посадки до пенсіонера підійшов інший чоловік і передав йому невелику валізу.

РЕКЛАМА

Наразі у митній службі з'ясовують, «чи це є відмиванням грошей, кому вони належать і звідки взялися», пише видання.

Гроші, швидше за все, конфіскують на користь Німеччини.

РЕКЛАМА

«ФАКТИ» повідомляли про скандал з настоятелем Києво-Печерської Лаври Павлом, який попався на вивезенні за кордон церковного майна.

652

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

автомобілі

Краще не стукайте по колесах: як провчити водія, що підпер вашу машину

Ігор Гринкевич

Справа Гринкевича: як «брали» бізнесмена на місці злочину і які багатства у нього знайшли

Зима

Тельцям — насолода від життя, а Терезам — хороші гроші: що обіцяють зорі, українські астрологині та погода 27 січня

євро

Летів на Кіпр з пів мільйона євро: у Німеччині затримали українця з валютою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту