Летів на Кіпр з пів мільйона євро: у Німеччині затримали українця з валютою
У Німеччині, яка нещодавно продовжила тимчасовий захист для українських біженців, затримали українського пенсіонера, який перевозив 455 000 євро.
Про це повідомляє BILD.
Затримання відбулося в аеропорту Мюнхена. 66-річний чоловік мав летіти на Кіпр.
Працівники аеропорту проводили вибіркову перевірку й зупинили громадянина України. Серед одягу у його валізі знайшли пачки купюр по 20 та 50 євро. Загалом сума складала 455 000 євро.
Перед цим під час огляду чоловік повідомив, що має лише 300 євро.
Підозру у правоохоронців викликало те, що в зоні посадки до пенсіонера підійшов інший чоловік і передав йому невелику валізу.
Наразі у митній службі з'ясовують, «чи це є відмиванням грошей, кому вони належать і звідки взялися», пише видання.
Гроші, швидше за все, конфіскують на користь Німеччини.
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