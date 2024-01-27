Пожежа в 9-поверхівці в Києві: одна людина загинула, ще п’ятьох вдалося евакуювати

В суботу, 27 січня, у Дніпровському районі Києва сталась пожежа у 9-поверхівці. За день до цього у Дарницькому районі столиці горіла школа.



З багатоповерхівки по вулиці Андрія Малишка евакуювали 5 людей, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Пожежа сталась на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

«Під час гасіння, за допомогою автодрабини, було евакуйовано жінку, та передано медикам. На жаль, в кареті швидкої допомоги жінка померла. Також з верхніх поверхів було евакуйовано 5 осіб», — уточнили рятувальники.

Наразі правоохоронці встановлюють причину й обставини пожежі.

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Зазначимо, вчора у Солом'янському районі столиці сталась пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Було врятовано 4 людей, в тому числі дитину.

А 13 січня в Києві сталася пожежа в одному з торгових центрів. Довелося евакуювати відвідувачів. Пожежа сталася в ТРЦ «Космополіт» у Солом'янському районі столиці.

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