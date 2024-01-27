37.75 / 38.30 41.11 / 41.83
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Пожежа в 9-поверхівці в Києві: одна людина загинула, ще п’ятьох вдалося евакуювати

15:01 27 січня 2024
гасіння пожежі

В суботу, 27 січня, у Дніпровському районі Києва сталась пожежа у 9-поверхівці. За день до цього у Дарницькому районі столиці горіла школа.

З багатоповерхівки по вулиці Андрія Малишка евакуювали 5 людей, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежа сталась на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

«Під час гасіння, за допомогою автодрабини, було евакуйовано жінку, та передано медикам. На жаль, в кареті швидкої допомоги жінка померла. Також з верхніх поверхів було евакуйовано 5 осіб», — уточнили рятувальники.

Наразі правоохоронці встановлюють причину й обставини пожежі.

РЕКЛАМА

Зазначимо, вчора у Солом'янському районі столиці сталась пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Було врятовано 4 людей, в тому числі дитину.

А 13 січня в Києві сталася пожежа в одному з торгових центрів. Довелося евакуювати відвідувачів. Пожежа сталася в ТРЦ «Космополіт» у Солом'янському районі столиці.

РЕКЛАМА

395

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

автомобілі

Краще не стукайте по колесах: як провчити водія, що підпер вашу машину

Ігор Гринкевич

Справа Гринкевича: як «брали» бізнесмена на місці злочину і які багатства у нього знайшли

Зима

Тельцям — насолода від життя, а Терезам — хороші гроші: що обіцяють зорі, українські астрологині та погода 27 січня

євро

Летів на Кіпр з пів мільйона євро: у Німеччині затримали українця з валютою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту