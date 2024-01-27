Скандал навколо блогерів, які під виглядом волонтерів виїхали за кордон начебто для «збору коштів для ЗСУ», а натомість опинилися на Мальдівах, продовжує викликати обурення та навіть гнів в українців.

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Висловитися про негідний вчинок блогерів вирішила і дівчина покійного пілота Андрія Пільщикова, більш відомого, як «Джус» Меланія Подоляк. За її словами, вона довго мовчала, тому що зазвичай не публікує подібного роду контент, але після того, як їй стало зрозумілим мотиви поведінки Тані Пренткович та її цивільного чоловіка, вона вирішила не мовчати.

Своє відео жінка записувала з кладовища, де п'ять місяців тому поховали її коханого, який загинув у авіакатастрофі з військовими літаками на Житомирщині.

Подоляк зізналась, що її не турбує, яким чином чоловік Пренткович перетнув державний кордон й потрапив на Мальдіви. На думку дівчини, Таня та її обранець не розуміють контексту ситуації, а саме — чому їхні дії вважають неприйнятними. Меланія зазначила, що допомагати військовим — це їхній обов'язок, а не бажання.

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«Замість того, щоб поїхати на Мальдіви, ці гроші треба було взяти й віддати. Не тому, що ви не заслужили відпочити. А тому що те, як ви живете й те як ви працюєте, це жодним чином не ваша заслуга, це заслуга Збройних сил», — вважає Меланія.

Жінка впевнена, що відпочинку був гідний також її загиблий коханий Андрій Пільщиков, якому після смерті присвоїли звання майора. Він все життя служив в армії та не мав змоги їздити за кордон. Вона зазначила, що цей випадок повинен стати уроком для всіх блогерів.

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Меланія зазначила, що зараз чимало громадян мають великі труднощі в житті. Адже люди втрачають своїх рідних, житло та не мають змоги їздити на відпочинок. Вона порадила блогерам переосмислити свою поведінку та не вважати себе кращими за інших.

«Єдине, що ви можете зробити корисного — це віддати кошти Силам оборони. Своїми поїздками на Мальдіви, ви принижуєте інших українців. Ось хлопці, які лежать там, у землі, вони ніколи не поїдуть на Мальдіви. Вони втомилися, бо їхній відпочинок — лежати у землі в труні, а ви не втомилися»,— резюмувала Подоляк.

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Нагадаємо, в скандал потрапив також кум президента Зеленського Олександр Пікалов, який набрався нахабності отримувати платню у одному з підрозділів Нацгвардії, й при цьому під час «служби» отримувати гонорар за виступи разом з «Кварталом».

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