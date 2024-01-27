Непогано влаштувався: кум Зеленського втрапив у скандал через «службу» у Нацгвардії

Після недолугих жартів про переселенців навколо «Кварталу 95» розгортається новий скандал.

Почалося все з того, що нардеп від ЄС Володимир Ар'єв подав запит до Національної гвардії, і отримав офіційного листа про те, що один з «кварталівців» проходить службу в НГУ — йдеться про кума президента Олександра Пікалова.

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«А тепер про Квартал. Кажуть, вони не служать. Проте, є один „кварталівець“, що непогано влаштувався. Пікалов проходить „службу“ в Іміджево-видавничому центрі Національної гвардії» — пише нардеп у соцмережі.

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При цьому Ар'єв задається питанням, що криворізький друг очільника держави робить для іміджу Нацгвардії і які «штуки» видає, зазначаючи, що «служба» не заважає Пікалову гастролювати з Кварталом і ще отримувати у Нацгвардії «грошове забезпечення відповідно до інструкції».

«Комусь війна, комусь гастролі. Під час служби іміджевим видавцем. Головне, бути другом самі знаєте кого», — зазначає нардеп.

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В коментарях читачі блогу вказують, що Пікалов довгий час грав та озвучував у «Кварталі» Януковича, і, певно, підтримував його. Крім того, багатьох українців обурює той факт, що у людини хватило совісті брати гроші за виступи і гроші від Нацгвардії.

«Це плювок всім тим, хто дійсно виконує бойові завдання, а складі НГУ», «Це плювок в усіх військових та мобілізованих, які ризикуючи життям захищають країну. Уявляю, як би їм хотілося помінятися місцями», — резюмують українці.

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Якою була реакція самого Олександра Пікалова, наразі невідомо.

Нагадаємо, що нещодавно в скандал (вже вдруге) попала кума президента Олена Кравець, яку виробник білизни «несподівано» обрав «обличчям» свого бренду для жінок-військових.



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