Не знав про дорогий подарунок сину: у Львові суд не захотів відкривати справу про можливий підкуп військкома

У Львові, де співробітники ТЦК нерідко вживають не зовсім законні методи при проведенні мобілізації, стався досить дивний інцидент. Син начальника Личаківсько-Залізничного районного ТЦК та СП полковника Андрія Дубового «несподівано» отримав у подарунок будинок, який готовий на 95%, та присадибну земельну ділянку в престижному передмісті — селищі Брюховичі.

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Експерти з нерухомості стверджують, що вартість такої нерухомості може сягати 4 млн грн (близько $ 110 тисяч), йдеться у розслідуванні сайту NGL.media.

За інформацією видання, подарувала будинок 37-річна Альбіна Савчук, яка і купила його п’ять років тому за 1,4 млн грн. Жінка значиться як орендарка озера у Брюховичах, яке вона активно забудувала — в тому числі, незаконно звела на березі багатоповерховий готель.

Через півтора місяця після публікації НАЗК підтвердило обґрунтованість припущень про можливий корисливий інтерес, а саме — уникнення мобілізації громадянським чоловіком Савчук.

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Дії військового комісара кваліфікували за ч. 1 ст. 172−5 КУпАП — порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Окрім штрафу, ця стаття передбачала можливість конфіскації будинку на користь держави.

Проте днями Львівський суд, попри наявність фактів, вирішив не відкривати справу про можливий підкуп військового комісара, йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Львова, опублікованого 25 січня.



Річ у тому, що у суді Андрій Дубовий заявив, що не знав про подарований своєму 27-річному сину Владиславу Дубовому будинок площею 638 м² разом з ділянкою у престижному передмісті Львова. А його син підтвердив, що не повідомляв про це свого батька.

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Суддя Олег Ковальчук чомусь вирішив повірити їм і закрив справу про адмінправопорушення щодо Андрія Дубового.

«Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 172−5 КУпАП — закрити за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення», — йдеться у рішенні суду.

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Втім, на цю постанову суду ще може бути подана апеляція.

До того ж, як пише NGL. media, 51-річний Андрій Дубовий уже більше не очолює Личаківсько-Залізничний РТЦК та СП. Цю інформацію виданню підтвердили у районному військкоматі м. Львова, не називаючи причини звільнення Дубового.

Раніше ми писали про справу колишнього військкома Одеської області Євгена Борисова. Журналісти знайшли у родини ексвійськкома елітну нерухомість в Іспанії — маєток та офіс в Марбельї, а також цілий автопарк. Загальна вартість цього майна оцінюється приблизно 4,5 мільйона євро.

В НАЗК назвали встановлені факти збагачення колишнього військкома «рекордними». Лише один об'єкт, куплений в Іспанії, коштував 3 млн 700 тисяч євро.

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