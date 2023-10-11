У Львові насильно мобілізували киянина: до мережі виклали ще одне скандальне відео

В мережу потрапило ще одне відео примусової мобілізації — цього разу у Львові співробітники ТЦК силою затягали до себе киянина. Більше того — вже наступного ранку затриманий опинився на полігоні на Рівненщині.

Відповідні ролики опублікували місцеві Telegram-канали.

За словами адвоката Олександра Євсютіна, чоловік приїхав до Львова з Києва. Він був у центрі міста, коли його затримали військкоми, після чого нібито незаконно доставили до ТЦК.

Медичний огляд затриманого чоловіка провели вночі, не врахувавши його зауважень про самопочуття.

«Зараз його не відпускають, кажуть, що його мобілізовано. Хоча він має підстави для того, щоб, швидше за все, його визнали або обмежено придатним, або взагалі непридатним. Його зауваження щодо здоров'я не ухвалювалися», — констатував адвокат.

Після оприлюднення відео у Львівському обласному ТЦК призначили службову перевірку.

Нагадаємо, що раніше у тій же Львівській області ГБР затримало співробітників Самбірського ТЦК, які самовільно позбавили волі «призовника», про подібні насильницькі дії представників місцевого ТЦК заявляли і в Тернополі.

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