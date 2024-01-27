Як прибрати іржу з унітаза: ТОП-3 ефективних засобів — і ніякої хімії (три відео)

Багато господинь знають, що найбільш ефективний спосіб чищення унітаза — використання агресивної речовини з хлором — всім відомої «Білизни». Її треба просто залити у чашу унітазу і зачекати 10−15 хвилин (кришку при цьому краще закрити задля вашої безпеки).

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Водночас багато жінок зізнаються, що їм не завжди хочеться використовувати шкідливу хімію для того, щоб, приміром, прибрати з сантехніки (ванни або унітазу) іржу або сліди від іржі.

Але, виявляється, виручити в такій ситуації можуть народні та дешеві засоби, які зазвичай вже є під рукою.

Одне з них — лимон та сіль. Ці два продукти не тільки легко очистять поверхню, але також мають дезінфікуючий ефект і усувають неприємні запахи. Потрібно вичавити сік із половинки цитрусу, змішати з кількома ложками солі, щоб вийшла густа паста. Далі її слід нанести на забруднення на годину, а потім залишиться протерти поверхню щіткою — як це легко зробила ця шановна пані.

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Харчова сода та перекис водню. Їх треба змішати до стану пасти, а потім залишити на годину-дві на слідах іржі. Через цей час залишиться лише протерти щіткою сантехніку та змити воду.

Оцет і зубна паста. Білий столовий оцет — потужний засіб, який добре прибирає сліди іржі. Потрібно тільки зробити розчин та розпорошити його на забруднення, залишити на кілька годин, а потім змити. Також можна змішати оцет з зубною пастою — результат буде просто феноменальним.

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Раніше ми писали, який лайфак використовують досвідчені господині для унітаза, щоб уникнути неприємних запахів.

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