Чиновник Міноборони вкрав на закупівлі снарядів для ЗСУ 1,5 млрд гривень: у СБУ розповіли подробиці (фото)

СБУ, яка раніше повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та його підлеглому у привлесенні з бюджету більше 1 млрд грн., разом з Міноборони виявили спробу розкрадання ще 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ



Як повідомляють в Службі безпеки України, в Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки.

ВІДЕО ДНЯ

Фото СБУ

Слідство з`ясувало, що у грудні минулого року посадовець підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників, але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки компанії.

Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником — він не передбачав наявність посередників, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість.



«Фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером. Більше того, після пролонгації „старого“ договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником», — йдеться у повідомленні.



У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, планується повідомлення посадовцю про підозру. Наразі його усунуто від виконання службових обов’язків. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

РЕКЛАМА

Фото СБУ

Наразі у Міністерстві оборони проводить заходи для повернення до бюджету України суми, яка була переведена посереднику, а також повідомляють, про кого саме йдеться: «В грудні 2022 року начальник Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення Міноборони підписав угоду про постачання боєприпасів з держпідприємством „Прогрес“ без погодження Департаменту внутрішнього аудиту. В грудні цього року начальник підписав додаткову угоду з грифом „для службового користування“. Після чого відбулась оплата. Керівництво підприємства „Прогрес“ та начальника управління, який і підписував угоду від імені Міністерства оборони, було негайно усунуто від виконання обовʼязків. Головного фігуранта розслідування затримано. В службових приміщеннях підприємства та Головного управління почались обшуки. Всі працівники міністерства, що були долучені до цього контракту, пройдуть тест на поліграфі.»

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що восени НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому народному депутату, який проходив по справі про заволодіння майном Нацгвардії, та колишньому першому заступнику начальника Генштабу. Їх, а також ще чотирьох людей підозрюють у заволодінні 307 мільйонами гривень Міністерства оборони.

А у Греції був затриманий підозрюваний у розкраданні коштів Міноборони, який у змові з іншими особами заволодів 43 мільйонами гривень. Ці гроші ТОВ отримало в якості попередньої оплати за договорами щодо закупівлі товарів військового призначення ще навесні 2022 року.

РЕКЛАМА

Фото СБУ

261

Читайте нас у Facebook та Instagram