Стало відомо, як Чарльз III почувається після операції

Король Чарльз III днями переніс операцію з видалення простати. Королева Камілла заявила, що 75-річний монарх після втручання почувається добре.

«Король був прийнятий в лондонську лікарню для планового лікування. Його Величність хотів би подякувати всім, хто надіслав йому свої найкращі побажання протягом останнього тижня, і йому приємно дізнатися, що його діагноз позитивно впливає на обізнаність громадськості про здоров'я», — йдеться в офіційній заяві палацу.

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Журналісти зафіксували короля перед візитом в клініку. Зранку 26 січня він виходив зі свого лондонського будинку Кларенс-хаус. На фотографіях він сидів на задньому сидінні лімузина поруч з Каміллою. У другій половині дня з'явилися відеозаписи, на яких видно, як Камілла виходить з клініки й сідає в автомобіль, припаркований навпроти. Коли присутні журналісти запитують її, як почувається монарх, вона з посмішкою відповідає: «Він в порядку, дякую».

Чарльз пройшов планову операцію через збільшення простати. Це поширений і легко виліковний стан. Він звернувся до тієї ж приватної клініки в британській столиці (London Clinic), що і принцеса Кейт, яка минулого тижня перенесла операцію на черевній порожнині. Згідно з повідомленнями, перед операцією Чарльз відвідав свою невістку, яка все ще перебуває там на відновленні. Спочатку не було відомо, від чого вона страждає. Однак, як вважають, це не рак.

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Німецьке інформаційне агентство повідомило, що Чарльз залишиться в лікарні принаймні до 29 січня. За даними Британської національної служби охорони здоров'я (NHS), перебування в лікарні до трьох днів є звичайною практикою після операцій на простаті.

Принц Гаррі дізнався про медичну операцію свого батька та Кейт Міддлтон зі ЗМІ.

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Тим часом королівську родину спіткала ще одна біда: у колишньої невістки Єлизавети ІІ герцогині Йоркської Сари Фергюсон, яка щойно перемогла рак грудей, діаностували агресивну форму раку шкіри.

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