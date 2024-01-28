Довбик та Циганков допомогли «Жироні» перемогти у чемпіонаті Іспанії та потіснити з першого місця «Реал» (відео)

У неділю, 28 січня, «Жирона», яка розгромила у минулому турі з хет-триком Довбика та голом Циганкова «Севілью», здобула чергову перемогу в чемпіонаті Іспанії і знову потіснила з першого місця «Реал», який напередодні здобув вольову перемогу на полі «Лас-Пальмаса» (2:1).

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У гостьовій зустрічі Ла Ліги, в якій обидва українці вийшли на поле у стартовому складі (Циганкова замінили на 83-й хвилині), команда Мічела виявилася сильнішою за «Сельту» — 1:0 (Порту, 20).

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Довбик у 21 матчі Ла Ліги забив 14 м'ячів і віддав 6 гольових передач, а Циганков у 17 зустрічах відзначився 4 голами та 3 асистами.

Становище лідерів: 1. «Жирона» — 55 очок (22 матчі); 2. «Реал» — 54 (21); 3. «Барселона» — 44 (21); 4. «Атлетиіко» — 41 (20); 5. «Атлетик» — 41 (21).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що асист Артема Довбика допоміг «Жироні» перемогти у божевільній «перестрілці» «Атлетико».

Фото ФК «Жирона»

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