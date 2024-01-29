Ідеї манікюру до Дня святого Валентина від нейл-стилістки Тетяни Сороки

День святого Валентина уже не за горами, а це значить, що пора продумати святковий манікюр, зачіску, макіяж та вбрання. Робити це варто заздалегідь. Щодо манікюру, як відомо, час у салонах краси розписаний на кілька тижнів вперед. Отож, треба поспішити визначитись з ідеєю.

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Ідеями манікюру до Дня святого Валентина з «ФАКТАМИ» поділилась нейл-стилістка Тетяна Сорока.

- Якщо говорити про день закоханих, то вимальовується одразу картинка: червоні серця, кульки, квіти, — говорить Тетяна Сорока. — Але найголовніший атрибут цього свята — червоне серце. В святковому декорі нігтів цей символ теж популярний. Наприклад, можна обрати овальну форму нігтя і вільний край зробити у вигляді серця. А якщо червоний поєднати з блискітками, тоді манікюр виглядатиме ще більш святковішим і яскравим.

Французький манікюр з маленьким акцентом – вишукано та гарно

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— А який дизайн порадите прихильницям елегантного, досить стриманого дизайну?

— Ідеально підійде французький манікюр з маленьким акцентом. Також можна зробити нюдовий манікюр і дизайн у вигляді сердечок. Нюдове та червоне покриття завжди доречні.

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Покриття з втиркою, декороване чорними сердечками, виглядає дуже елегантно

— А що порадите тим, хто любить незвичайне?

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- Можна відступити трохи від класики і обрати покриття з втиркою, а колір сердець обрати чорний. Це дуже елегантний манікюр. У кожному випадку варто підійти до дизайну креативно.

Варто підходити до декору нігтів креативно

Раніше тренд-редакторка Ольга Сметанська розповідала про нові тренди у подарунках до Валентинового дня.

Фото з альбому Тетяни Сороки

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