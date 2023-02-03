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Зефіросендвіч у формі сердечка: рецепт до Дня закоханих

22:00 3 лютого 2023
зефіросендвіч

День святого Валентина вже не за горами. І вже зараз варто продумати привітання. Подарунок може бути їстівним. Головне — щоб викликав чудові емоції!

Рецептом незвичайного смаколика з «ФАКТАМИ» поділилась львівська кондитерка Наталя Берладин, яка раніше радила приготувати італійське печиво кантучіні.

--Наталю, що собою являє зефіросендвіч?

-- Цей смаколик складається із двох половинок пісочного печива та прошарку зефіру між ними. За бажанням можна додати начинку -- джем, шоколадний ганаш або карамель.

-- Чи всяке печиво та зефір підійдуть?

-- Я чимало експериментувала й дійшла висновку, що найкраще печиво — домашнє, за рецептом, яким поділюсь з читачами «ФАКТІВ». Але якщо печиво ще можливо замінити на магазинне, то зефір — ні. Його потрібно ставити на печиво, одразу після приготування

Рецепт печива для зефіросендвіча

  • 200 г вершкового масла
  • 120 г цукрової пудри
  • 1 пакетик ванільного цукру
  • 4 жовтки
  • 320−340 г борошна
  • 5 г розпушувача
  • дрібка солі

Масло кімнатної температури з’єднуємо з цукровою пудрою та ванільним цукром, збиваємо 2−3 хвилини.

Додаємо по 1 жовтку, збиваючи на маленькій швидкості

Борошно з розпушувачем та сіллю перемішати і додати до масляно-яєчної маси, замішати тісто.

Тісто ставимо в холодильник на 2 години (можна на ніч).

Розкатуємо тісто, вирізаємо печиво.

Випікаємо при температурі 180 градусів протягом 15−20 хвилин.

Зберігаємо в контейнері.

Яблучний зефір

Для сиропу

  • 180 г яблучного пюре
  • 80 г води
  • 6 г агар-агару
  • 200 г цукру+30 г глюкози

Меренга

  • 65 г білка
  • 65 г цукру
  • 1−2 г лимонної кислоти

В сотейник кладемо яблучне пюре, наливаємо воду, додаємо агар-агар, розмішуємо та додаємо цукор й глюкозу.

Варимо сироп на середньому вогні (коли почне кипіти, варимо 4 хвилини).

Меренгу збиваємо до плотного піку.

Готовий сироп вливаємо тонкою цівкою в меренгу по стінці чаші і після того, як влили сироп, збиваємо масу ще пару хвилин.

Відсаджуємо зефір на печиво (за бажанням поміщаємо у центр начинку) і накриваємо другим печивом.

-- Як порадите декорувати зефіросендвічі?

-- Найкраще — шоколадом та кондитерською посипкою.

-- Як довго можуть зберігатися зефіросендвічі?

-— При кімнатній температурі до місяця.

Нагадаємо ще один рецепт зефіру у вигляді мандаринок, що має смак та аромат справжніх цитрусових.

Фото з альбому Наталі Берладин

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