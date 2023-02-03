Зефіросендвіч у формі сердечка: рецепт до Дня закоханих
День святого Валентина вже не за горами. І вже зараз варто продумати привітання. Подарунок може бути їстівним. Головне — щоб викликав чудові емоції!
Рецептом незвичайного смаколика з «ФАКТАМИ» поділилась львівська кондитерка Наталя Берладин, яка раніше радила приготувати італійське печиво кантучіні.
--Наталю, що собою являє зефіросендвіч?
-- Цей смаколик складається із двох половинок пісочного печива та прошарку зефіру між ними. За бажанням можна додати начинку -- джем, шоколадний ганаш або карамель.
-- Чи всяке печиво та зефір підійдуть?
-- Я чимало експериментувала й дійшла висновку, що найкраще печиво — домашнє, за рецептом, яким поділюсь з читачами «ФАКТІВ». Але якщо печиво ще можливо замінити на магазинне, то зефір — ні. Його потрібно ставити на печиво, одразу після приготування
Рецепт печива для зефіросендвіча
- 200 г вершкового масла
- 120 г цукрової пудри
- 1 пакетик ванільного цукру
- 4 жовтки
- 320−340 г борошна
- 5 г розпушувача
- дрібка солі
Масло кімнатної температури з’єднуємо з цукровою пудрою та ванільним цукром, збиваємо 2−3 хвилини.
Додаємо по 1 жовтку, збиваючи на маленькій швидкості
Борошно з розпушувачем та сіллю перемішати і додати до масляно-яєчної маси, замішати тісто.
Тісто ставимо в холодильник на 2 години (можна на ніч).
Розкатуємо тісто, вирізаємо печиво.
Випікаємо при температурі 180 градусів протягом 15−20 хвилин.
Зберігаємо в контейнері.
Яблучний зефір
Для сиропу
- 180 г яблучного пюре
- 80 г води
- 6 г агар-агару
- 200 г цукру+30 г глюкози
Меренга
- 65 г білка
- 65 г цукру
- 1−2 г лимонної кислоти
В сотейник кладемо яблучне пюре, наливаємо воду, додаємо агар-агар, розмішуємо та додаємо цукор й глюкозу.
Варимо сироп на середньому вогні (коли почне кипіти, варимо 4 хвилини).
Меренгу збиваємо до плотного піку.
Готовий сироп вливаємо тонкою цівкою в меренгу по стінці чаші і після того, як влили сироп, збиваємо масу ще пару хвилин.
Відсаджуємо зефір на печиво (за бажанням поміщаємо у центр начинку) і накриваємо другим печивом.
-- Як порадите декорувати зефіросендвічі?
-- Найкраще — шоколадом та кондитерською посипкою.
-- Як довго можуть зберігатися зефіросендвічі?
-— При кімнатній температурі до місяця.
Нагадаємо ще один рецепт зефіру у вигляді мандаринок, що має смак та аромат справжніх цитрусових.
Фото з альбому Наталі Берладин62
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