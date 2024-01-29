Стежила за підрозділами морпіхів ЗСУ на Миколаївщині: СБУ затримала ворожу інформаторку

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку спецслужб рф, яка розвідувала місця базування Сил оборони на Миколаївщині.

За інформацією спецслужби, серед основних завдань фігурантки було виявлення та передача можливих геолокацій командування та бойових підрозділів морської піхоти ЗСУ.

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Для збору розвідданих зловмисниця обходила місцевість та приховано фіксувала об’єкти українських військ.

Також вона «втемну» використовувала знайомих, у яких розпитувала «потрібну» інформацію під виглядом довірливих розмов.

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Отримані відомості російська інформаторка надсилала окупантам через анонімний чат в популярному месенджері.

У розвідувальних звітах вона передавала електронні карти з відмітками об’єктів і даними щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки українських захисників.

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«Співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі її підривної діяльності. Після цього українська спецслужба покроково документувала всі злочинні дії фігурантки та затримала її на спробі виконання нового розвідзавдання», — йдеться у повідомленні.

Такі діїї спецслужби дозволили своєчасно поінформувати командування ЗСУ і тим самим змінити місця тимчасової дислокації та переміщення українських військ.

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За даними слідства, затриманою є місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення рф вона робила дописи у соцмережах на підтримку окупантів та захоплення частини території України.

Так жінка потрапила у поле зору російської спецслужби, яка дистанційно залучила її до співпраці.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями СБУ перехопила російського агента, який розвідував позиції ЗСУ під Авдіївкою.

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