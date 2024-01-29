Яйця по-корейські на сніданок та м’ясо по-французьки на обід: нові рецепти від українських фудблогерів

Після того, як «красуня з чарівних голосом» Аліна привернула до ведення відеоблогу свою свекруху, можна не сумніватись, що кількість відеоблогерів у нашій країні значно збільшиться.

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Вже зараз з'являються нові імена — молоді люди, які пропонують свої (чи творчо «запозичені») страви.

Так, в групі «Мамині рецепти» пропонують приготувати «Яйця по-корейські».

Складові рецепта:

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соєвий соус — 200 мл

вода — 150 мл

цукор — 2 ст. л

оцет яблучний — 1 ч. л

яйця — 5−6 шт

зелень

червоний перець — 2 шт.

Приготування

Яйця занурюємо в киплячу воду з додаванням 1 ст ложки солі.

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Варимо рівно 6 хв. з моменту закіпання.(тоді жовтки будуть рідкі всередині).

Виймаємо яйця і заливаємо їх холодною водою.

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Через 5 хвилин воду зливаємо і заливаємо знову холодною водою.

Чистимо яйця від шкаралупи.

Готуємо соус на основі соєвого з додаванням овочів, оцту та дрібно нарізаної цибулі.

Занурюємо яйця в соус і ставимо в холодильник на 48 годин.

За бажанням їх можна спробувати вже через 12−24 години.

Порада: замість курячих яєць ви можете взяти і перепелині. Якщо бажаєте крутий жовток, то варимо 10 хв.

А участниці групи «Смачно та й годі» вважають за краще почастувати на обід у вихідний або на вечерю в будній день Мʼясом по-французьки.



Інгредієнти:

м’яско за смаком

картопля

томати

цибуля

шампіньйони

майонез/сметана

улюблені спеції

сир, зелень

Приготування:

Нарізаємо і відбиваємо м’яско, маринуємо в майонезі чи сметані, улюблених спеціях.

Гриби обсмажуємо з цибулькою до золотистості.

Картоплю нарізаємо тонкими кружечками, заправляємо спеціями для картоплі, сметані або майонезі.

Форму змащуємо олією, викладаємо мариноване м’яско, картоплю, гриби і помідорки.

Запікаємо близько години при 190 С, до готовності картоплі.

Посипаємо сиром та зеленню, ставимо в духовку ще на 10 хвилин, аби сир підзолотився.

В той же час високою популярністю користуються і страви визнаних майстрів — такі, як салат «Сонечко» від Людмили Борщ.

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