Яйця по-корейські на сніданок та м’ясо по-французьки на обід: нові рецепти від українських фудблогерів
Після того, як «красуня з чарівних голосом» Аліна привернула до ведення відеоблогу свою свекруху, можна не сумніватись, що кількість відеоблогерів у нашій країні значно збільшиться.
Вже зараз з'являються нові імена — молоді люди, які пропонують свої (чи творчо «запозичені») страви.
Так, в групі «Мамині рецепти» пропонують приготувати «Яйця по-корейські».
Складові рецепта:
- соєвий соус — 200 мл
- вода — 150 мл
- цукор — 2 ст. л
- оцет яблучний — 1 ч. л
- яйця — 5−6 шт
- зелень
- червоний перець — 2 шт.
Приготування
Яйця занурюємо в киплячу воду з додаванням 1 ст ложки солі.
Варимо рівно 6 хв. з моменту закіпання.(тоді жовтки будуть рідкі всередині).
Виймаємо яйця і заливаємо їх холодною водою.
Через 5 хвилин воду зливаємо і заливаємо знову холодною водою.
Чистимо яйця від шкаралупи.
Готуємо соус на основі соєвого з додаванням овочів, оцту та дрібно нарізаної цибулі.
Занурюємо яйця в соус і ставимо в холодильник на 48 годин.
За бажанням їх можна спробувати вже через 12−24 години.
Порада: замість курячих яєць ви можете взяти і перепелині. Якщо бажаєте крутий жовток, то варимо 10 хв.
А участниці групи «Смачно та й годі» вважають за краще почастувати на обід у вихідний або на вечерю в будній день Мʼясом по-французьки.
Інгредієнти:
- м’яско за смаком
- картопля
- томати
- цибуля
- шампіньйони
- майонез/сметана
- улюблені спеції
- сир, зелень
Приготування:
Нарізаємо і відбиваємо м’яско, маринуємо в майонезі чи сметані, улюблених спеціях.
Гриби обсмажуємо з цибулькою до золотистості.
Картоплю нарізаємо тонкими кружечками, заправляємо спеціями для картоплі, сметані або майонезі.
Форму змащуємо олією, викладаємо мариноване м’яско, картоплю, гриби і помідорки.
Запікаємо близько години при 190 С, до готовності картоплі.
Посипаємо сиром та зеленню, ставимо в духовку ще на 10 хвилин, аби сир підзолотився.
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