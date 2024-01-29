Красуня з чарівним голосом Аліна вперше заговорила українською і показала свою свекруху фудблогерку

Багато хто з шанувальників відомої кулінарної майстрині Alina FooDee звернули увагу, що в останніх відео на своєму Youtube-каналі вона постає радісною та веселою — просто світиться від щастя.

ВІДЕО ДНЯ

Звичайно, дехто вирішив, що, можливо, причина в тому, що через майже два роки після російської окупації вона, нарешті, змогла знову радіти життю й отримувати задоволення від кожного прожитого дня.

Але пару тижнів тому з'явилося відео, в якому Аліна вперше заговорила рідною мовою, при тому дуже добре. Вочевидь, вона не робила цього раніше тільки через те, що хоче, щоб її розуміли не тільки українці, а й підписники з різних країн, яких у неї вже понад три мільйони.

На відео українська красуня з'явилася наприкінці ролика, в якому жінка на імя Алла готувала торт «Наполеон». При цьому вона нібито ненавмисне сказала, що в її сім'ї всі дуже полюбляють цей торт, і першим його попробує людина, в якої наступного дня повинен бути день народження.

РЕКЛАМА

І після цього в кадрі з'явилась весела Alina FooDee, яка розрізала тортик й відзначила, як добре почуватися, коли не потрібно готувати смакоту самому, а її готують для тебе.

Здивовані підписники спочатку вирішили, що це мама Аліни, але інші вказали, що це — її «друга мама», тобто, свекруха.

РЕКЛАМА

А зіставивши веселий настрій фудблогерки з чарівним голосом і той факт, що вона деякий час не виставляла нових постів, багато читачів блогу почали здогадуватися, що у житті дівчини, окрім дня народження, були також інші приємні події.

Тому коментатори подякували Аллі за рецепт тортика, відзначити чудову українську Аліни й побажали обом жінкам миру та надії.

РЕКЛАМА

YouTube video player

Але святкування — святкуваннями, але робочих моментів ніхто не відміняв, і скоро фудблогерки знову повернулись до роботи.

І вже через пару днів Аліна опублікувала рецепт приготування смачного пирога з неоднозначною назвою «Вуаль нареченої». Збіг обставин? Можливо.

Нагадаємо, в минулому році зміни відбулися в житті ще однієї фудблогерки. Окрім публікації смачних рецептів, вона під іншим прізвищем виступає у мережі як тренерка з саморозвитку.

396

Читайте нас у Facebook та Instagram