Різдвяний салат «Сонечко» від Людмили Борщ: зігріє навіть у люті морози
Популярна кулінарка Людмила Борщ переконана, що будь-який з її салатів — «Ситий гість», «Мілан» чи «Жіноча радість» — здатен не тільки вгамувати голод гостей, але й покращити їх настрій.
І поки до Різдва залишається трохи більше тижня, вона пропонує господиням звернути увагу на ще один салат, «Сонечко».
«Сьогодні приготуємо простий салат без м'яса — з капусти, огірка та яєць, — розповідає пані Людмила. - Такий салат дуже красиво виглядатиме на будь-якому святковому столі».
До того ж готується він дуже швидко, особливо, якщо гості вже на порозі.
«Такий хрумкий, свіжий та дуже смачний — піднімає апетит та настрій наче справжнє сонечко! Крім того, салат і вигляд має дуже радісний і по-літньому веселий. Зігрітися можна лише від одного його вигляду», — запевняє відома кулінарка.
Для приготування салату знадобляться:
- капуста — 0,5 головки
- яйця — 6 шт.
- огірок — 1 шт.
- сир — 100 г.
- сметана — 100 р.
- майонез — 150 р.
- гірчиця — 1 ч. л.
- гранат
- сіль.
А приготування салату Людмила Борщ показала на відео.
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