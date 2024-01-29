Потрібні не оператори дронів: генерал-майор здивував відповіддю про те, яких спеціалістів найбільше потребує армія

Незважаючи на спроби активістів привернути увагу військового керівництва до сучасних способів ведення війни, суворі бойові реалії залишаються незмінними.

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Такий висновок можна зробити з відповідей командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктора Ніколюка про те, що незмінно найзатребуванішими фахівцями у війську є піхотинці.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Такі дані, напевно, було б некоректно озвучувати, але найбільш потрібні фахівці — це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота, яка заходить на ворожі позиції, відбиває ворога», — сказав Ніколюк.

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Генерал-майор додав, що найбільш масова підготовка в Сухопутних військах — це саме підготовка піхотинця. Водночас він наголосив, що дуже важливі й оператори БПЛА, і танкісти, і артилеристи, і мінометники тощо.

«Але головна сьогодні — це піхота», — наголосив командувач.

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Зазначимо, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський на прес-конференції розповів, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450−500 тисяч українців. При цьому глава держави заявляв, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні — це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й про тих, кого будуть набирати в армію.

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Крім того, наразі уряд доопрацьовує законопроєкт про мобілізацію, який повинен частково змінити принципи її проведення.

Також Володимир Зеленський відреагував на вручення повісток на вулицях.

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