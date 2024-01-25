Операторів дронів кинули на штурм з автоматами і вони загинули: Залужний відреагував на кричущий пост Бутусова

Головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов хоробро воює на фронті, тому глибоко переживає, коли бачить там події, які суперечать здоровому глузду і логіці.

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Зокрема, вчора Юрій опублікував гіркий пост про те, що двох досвідчених операторів дронів 74-го розвідувального батальйону кинули на штурм з автоматами, і вони загинули в бою.

«Ціль атаки була — відбити спостережний пункт батальйону, який довелось залишити, тому що ця тимчасова та не укріплена позиція була повністю зруйнована артилерією противника. Атака абсолютно не відповідала обстановці на тій ділянці фронту, де сили противника переважають. Але командування 74-го розвідбату це не врахувало, і замкомбата позивний „Первак“ відправив дроноводів в атаку з автоматами. У результаті заборони бійцям знищити противника та супроводжувати атаку дронами, штурмова група атакувала без підтримки, зазнала важких втрат, і завдання не було виконано», — написав журналіст.

Також Бутусов підкреслив, що через відсутність в армії компетентних службових розслідувань та відсутність натівської процедури After action rewiew, випадки направлення у штурмовики операторів дронів «непоодинокі і продовжуються».

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«Загинули люди, які знищили багато ворогів та врятували багато життів на цій війні. Це війна дронів — і ті командири, які не хочуть воювати дронами, а віддають безвідповідальні накази та звітують за свою активність життями підлеглих, є професійно непридатними, і не гідними керувати бойовими підрозділами», — наголосив журналіст.

Також Бутусов висловив думку, що керівництво ЗСУ «нарешті має звернути увагу на бездіяльність у цьому питанні та видати наказ про заборону проведення штурмових дій без супроводу дронами та застосовувати операторів дронів для будь-яких інших завдань… Прошу звернути увагу Валерія Залужного», — резюмував у своєму дописі журналіст.

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Як це не дивно, але Залужний відреагував на пост. Головком ЗСУ поставив два чітких хрестики на знак згоди з Бутусовим.

Звичайно, серед читачів знайшлися й ті, хто «обурився» тим, що бойовий генерал в розпал боїв сидить у «Фейсбуці», але сам Бутусов подякував Валерію Федоровичу.

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Адже його відповідь показує, що командування армії бачить всі негативні тенденції, що відбуваються у війську і намагається на них реагувати. І що негативні явища будуть врешті-решт подолані. І це дає неабияку надію на нашу перемогу.

Нагадаємо, що в розпал дискусій в суспільстві довкола мобілілізації головком Залужний виступив проти масового залучення до бойових дій ув'язнених, як це робить армія загарбника, проте водночас закликав депутатів вирішити питання поповнення війська свіжими силами, аби не довелося «звертатись до світу і там просити людей».



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