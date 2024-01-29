«В*гіна в халаті»: у мережі висміяли мовчунку Тодоренко, яка заробляє криваві рублі

Уродженка Одеси блогерка та телеведуча Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну в Україні й поки бомбили рідне місто, відпочивала на Мальдівах, раніше була зіркою «Орла і Решки». Все змінилося, коли дружина путініста Влада Топалова вирішила бути «росіянкою».

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Днями експіарниця Тодоренко Катерина Пріміна, в якої окупанти зруйнували квартиру у Маріуполі, потролила співачку-зрадницю, додавши, що Регіні все одно, в якому лайні зніматиметься. Відповідне листування вона опублікувала в мережі Instagram.

Катерина продовжує отримувати запрошення від російських ЗМІ, які хочуть бачити Тодоренко у своїх програмах. Нещодавно телеканал «360» запросив телеведучу та блогерку на своє ранкове шоу.

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«Запускаємо нову ранкову програму „Зірка в халаті“ — інтерв'ю із зірками, добре, весело, без політики», — таке повідомлення написала російська журналістка Євгенія.

У відповідь на це Катерина Пріміна написала.

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«Ми обговорили з Регіною вашу пропозицію про шоу, і вона б дуже хотіла взяти в ньому участь. Але є маленьке „але“. Якби ваше ранкове шоу називалося „в*гіна в халаті“, то ця безпринципна ре (ва)гіна погодилася б і безкоштовно. Їй п*х в якому лайні зніматися».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зрадниця Жанна Бадоєва замінила Максима Галкіна на російському телебаченні.

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