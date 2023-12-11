Зрадниця Жанна Бадоєва замінила Максима Галкіна на російському телебаченні

Колишня ведуча проєкту «Орел і Решка» та екс дружина Алана Бадоєва — Жанна Бадоєва, яка протягом майже двох років повномасштабного вторгнення мовчить про війну, буде розважати росіян на пропагандистському каналі. Вона замінить в розважальному шоу гумориста Максима Галкіна, якого в рф визнали іноагентом.

РЕКЛАМА

Як пишуть пропагандисти, знімання вже відновили і скоро нові випуски вийдуть на «Первом канале».

Сама Жанна поки цю інформацію не коментує. Вона продовжує подорожувати світом і жодного слова не каже про те, що країна-агресорка вбиває українців та чинить злочини на території країни, де вона жила довгий час, виховувала тут дітей та працювала.

РЕКЛАМА

Кажуть, Бадоєва у 2019 році відмовилася від українського громадянства на користь італійського.

У вересні 2022 року вона продовжила співпрацювати з російським телеканалом та поновила знімання свого тревел-шоу в РФ.

На початку січня 2023 року Жанна Бадоєва опинилася в санкційному списку РНБО через антиукраїнську діяльність.

Нагадаємо, ще одна зрадниця Регіна Тодоренко також мовчить про війну в її рідній країні, продовжує розважати громадян країни-агресора.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

РЕКЛАМА

153

Читайте нас у Facebook та Instagram