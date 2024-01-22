«Мій закон — не сперечатися з вітром, він знає, куди дме, ми ж, стилісти, повинні лише точно визначити його напрямок», — говорив легендарний модельєр Джанні Версаче. А знаменита дизайнерка Міучча Прада зазначала: «Те, що ви носите, означає, як ви презентуєте себе світу, особливо зараз, коли контакти між людьми такі швидкі. Мода — це безпосередня мова, зрозуміла без перекладу». Тренди у фешн-індустрії змінюються постійно. Новий рік — це нова сторінка у моді. І вже зараз варто знати, які тенденції актуальні. Про фешн-тренди 2024 року в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла дизайнерка з Косова Лабентіне Шала, творчість якої відома у багатьох країнах світу.

«Акцент на плечах — це завжди потужна деталь, яка може зробити річ досить екстравагантною»

— Фаворити 2024 року — яскраві кольори, — говорить Лабентіне Шала. - Особливо актуальні — червоний та зелений. На піку популярності яскраві куртки, кольорові аксесуари, колготи, взуття… Дуже актуальні в гардеробі сучасної модниці оверсайз-піджаки. Чудова інвестиція — речі-трансформери. Часто вони доповнюються знімними деталями. До піджака плечова деталь зазвичай прикріплюється застібками, тому його можна носити як з нею, так і без. Повсякденний піджак може легко трансформуватись у вбрання для червоної доріжки, якщо його поєднати зі спідницею, скажімо, з тюлю. Такі речі поза модою, на все життя.

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Піджак-трансформер зі знімними плечовими деталями легко перетворити з повсякденного у вбрання для червоної доріжки, особливо якщо поєднати з такою ефектною спідницею

— Як носити таку прозору спідницю? Адже це дуже смілива ідея. Не всі наважаться…

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— Таку спідницю варто поєднувати з оверсайз-піджаком або одягати поверх мініспідниці, яка комбінується з ефектним корсетом.

— Фешн-журнали пишуть, що для 2024 року характерні акценти в одязі на плечах. Що ви думаєте про це?

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— Акцент на плечах — це завжди потужна деталь, яка може зробити річ досить екстравагантною.

Дуже актуальні в гардеробі сучасної модниці оверсайз-піджаки

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— Щодо вечірніх суконь на піку моди зараз вбрання з одним оголеним плечем…

— Такі сукні є ідеальним вибором для відвідування днів народження, весілля, офіційних вечерь. Ви завжди можете доповнити таке плаття аксесуарами. Наприклад, одягніть екстравагантні сережки, й вбрання стане більш елегантним і витонченим. Дуже стильно поєднувати таке плаття зі взуттям на плоскій підошві або туфлями Mary Jane з округлим носом та ремінцем. До такого образу пасуватиме більш природний макіяж. До речі, в моїй колекції теж є фірмова вечірня сукня з одним рукавом. Це одна з найулюбленіших суконь у модниць, які є поціновувачами моєї творчості.

Вечірня сукня з одним рукавом дуже стильна

«Яскраві колготки ідеально поєднувати з простим та стильним одягом»

— Фешн-аналітики прогнозують, що у цьому році буде більше жіночих вбрань у стилі вишуканої білизни. А яка ваша думка щодо цього тренду?

— Ця тенденція актуальна вже кілька років. Такі вбрання можуть бути дуже стильними, якщо правильно поєднати речі. Особисто я раджу збалансувати делікатні речі у стилі вишуканої білизни з оверсайз-курткою та грубими черевиками й прозорими колготками.

— З чим порадите носити кольорові колготки?

— Вони — справжній хіт цьогоріч, особливо у поєднанні зі взуттям Mary Jane, про яке я вже згадувала. На мою думку, це дуже романтичний і стильний дизайн взуття, особливо у вишнево-червоному та блискучому чорному кольорах. Оскільки яскраві колготки є сміливим акцентом вбрання, ідеально їх поєднувати з простим та стильним одягом. Ці ж поради я застосувала б до кольорового взуття, яке може зробити вас особливою. Але, звісно, суворих правил у моді не існує. Дуже важливий момент у створенні стильного образу — ви маєте почуватися комфортно, образ має бути для вас органічним.

Чудова інвестиція – речі-трансформери. Це весільне вбрання зі знімною тюлевою спідницею неймовірне гарне

— Які ще модні тенденції варто відзначити?

— У 2024-му ми також очікуємо, що денім стане більш популярним. Цього року ми побачимо більше нових моделей джинсів. Дуже привабливим є дизайн, що має назву «підкований кінь». Розширена штанина у таких джинсах звужується до гомілки. У моєму творчому доробку теж з’являться дуже круті нові речі з деніму. І це станеться незабаром.

— Читала, що хітом літа буде біла джинсова спідниця. З чим порадите її носити?

— Я б поєднала її з білою сорочкою чи футболкою великого розміру для невимушеного вигляду. Також можливе комбінування з укороченим топом чи корсетом. А для більш елегантного вигляду я б додала прозору сорочку з ніжною білизною під нею.

«Свідомий шопінг — це те, до чого варто прагнути»

— Нещодавно ви представили свою нову колекцію одягу, яка мала міжнародний резонанс. Розкажіть про неї.

— Колекція Nomad, назва якої означає «подорожі», складається з одинадцяти образів. Створюючи її, я повернулась до своїх попередніх колекцій, щоб надихнутися улюбленими мотивами та оновити їх до нових дизайнів. Всі речі в моїй колекції унікальні, єдині у своєму роді. Деякі з них барвисто розписані вручну. Наприклад, спідниця з абстрактним ручним розписом, яка поєднується з легкою накидкою.

Барвисті речі, розписані вручну, поза часом.

— Одне з відомих європейських медіа нещодавно дискутувало на тему, чи можливо оновлювати свій гардероб лише 5 речами на рік. Деякі читачі кажуть, що це майже нереально, але є й такі, що цілком згодні… А чи реально це, на вашу думку?

— Це було б добре, бо мова йде про розумне споживання. Свідомий шопінг — це те, до чого варто прагнути. Попри те, що для деяких людей купівля лише 5 одиниць одягу на рік може здатися неможливою, дуже важливо почати робити покупки свідомо й інвестувати в якісні, етично виготовлені, позачасові речі. Нарешті все більше і більше людей усвідомлюють ідею сталого розвитку та етичної моди. У соціальних мережах уже є чимало дивовижних інді-брендів, які створюють свої красиві дизайни, пропагуючи етичну моду, і ми дуже раді бути частиною цього нового світу. Інді-бренди — це зазвичай невеликі незалежні компанії.

Лабентіне Шала: «Всі речі в моїй колекції унікальні, єдині у своєму роді»

— А як особисто ви обираєте для себе одяг?

— Зазвичай я вкладаю кошти лише в речі, що поза часом, ретельно обираю їх відповідно до своїх потреб. Максимально використовую те, що вже маю. Зараз мені подобається тенденція барвистих колготок. Тому цього року я додала до свого гардероба пару вишнево-червоних і пару смарагдово-зелених колготок, які планую носити з моїми чорними лоферами та оверсайз-піджаками.

— Що вас надихає на творчість?

— Я дуже вдячна поціновувачам мого дизайну. Мені дуже приємно спілкуватися з людьми, з якими мене поєднує творчість. Вона робить мене щасливою. Але для мене дуже важливе створення щасливого середовища не лише для себе, але й для моєї команди. Я справді вірю, що щастя діє як хвилевий ефект, воно поширюється все більше та більше. Саме так ми робимо світ кращим.

— Які секрети вашого успіху?

— Головний — робити свою справу добре, любити її. Я відкриваю себе щодня через свою роботу. І це неймовірні відчуття.

Раніше відома стилістка зачісок Крістіна Керестеш розповіла про головні тренди у фарбуванні й стрижках 2024 року.

Фото з альбому Лабентіне Шала

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