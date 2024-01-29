Вбивці не можуть бути братами: в Україні різко змінилося ставлення до росіян і білорусів

Спроби кремлівського фюрера базікати про українців, росіян і білорусів як про «один народ» не змогли ні в чому переконати наших співгромадян, адже дії загарбників на території України говорять про зовсім протилежне. В результаті відношення українців стало вперше за 25 років негативним до білорусів (5,30) та росіян (6,38). Останніх більшість наших співгромадян (80%) не допускали б їх навіть у якості туристів.

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Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Дослідження проводиться за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією. Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну).

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Найменша соціальна дистанція до україномовних українців (індекс 2,03), далі йдуть поляки і російськомовні українці (індекс практично однаковий — 2,93 і 2,95), відповідно, більшість опитаних готові бачити представників цих груп як членів своєї родини і близьких друзів.

Потім йдуть канадці і американці (індекси теж практично однакові — 3,04 і 3,07), і німці, французи і євреї-жителі України (індекси від 3,32 до 3,39, різниця статистично незначуща).

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Висока соціальна дистанція до африканців (4,69), ромів (4,75), росіян-жителів України (4,96).

Якщо порівнювати ці дані з минулим роком, то суттєво (на 0,5 бала і більше) зменшилася соціальна дистанція, тобто покращилося ставлення до канадців, американців, німців і французів, тобто до представників головних союзників України в боротьбі з росією.

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Ставлення до поляків не змінилося, оскільки воно і так було на високому рівні (дослідження проводилося до блокування українсько-польского кордону польськими перевізниками).

За останній рік погіршилося лише ставлення до російськомовних українців, зазначають соціологи.

За даними КМІС, у 2013 ставлення українців до росіян і білорусів було кращим, ніж до всіх інших етнічних груп. Воно було найкращим протягом всього періоду спостережень, більше 25 років, навіть після 2013 року соціальна дистанція до росіян і білорусів була найменшою після українців, вони займали 2 та 3 місце за соціальною відстанню після українців.

Нагадаємо, за даними незалежного «Левада-центру», підтримка росіян війни проти України залишається стабільно високою з лютого 2022 року. У листопаді 2023 року більшість опитаних (74%) підтримували війну, не підтримували — 18% респондентів.

Негативне ставлення україців до сусідів з-за «парєбріка» пояснюється ще й тим, що вони, схоже, не затямили попередніх уроків, отриманих у боях із ЗСУ, і готують нові божевільні плани загарбання українських міст.



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