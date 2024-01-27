путін назвав кількість окупантів, які воюють в Україні

Глава кремля володимир путін, який останнім часом натякає, що нібито готовий до переговорів, оцінив чисельність російської армії в зоні бойових дій в Україні у 600 тисяч осіб. Це майже половина від штатної чисельності армії та майже дорівнює офіційно названому числу контрактних службовців у військах, передає «Радіо Свобода».

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«Зона бойових дій велика — майже 2 тисячі кілометрів, — сказав путін пропагандистським ЗМІ. — Механізм величезний».

1 грудня він видав указ, що збільшує штатну чисельність військовослужбовців у російській армії на 130 тисяч осіб до 1 320 000. З його слів випливає, що в зоні російського вторгнення перебуває близько 45 відсотків від штатної кількості військових. У реальності відсоток може бути як вищим, так і нижчим: повний штат військ майже ніколи не укомплектований. Оцінка путіна не піддається незалежній перевірці й може відрізнятися від дійсності.

У грудні канал CNN повідомив із посиланням на джерела, знайомі з даними американської розвідки, що росія могла втратити 315 тисяч військових із 360 тисяч, які брали участь у вторгненні 2022 року. Крім того, у вторгненні брали участь військові підрозділи проросійських сепаратистів у Донецьку та Луганську, які зараз інтегровані в російські військові структури.

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Раніше аналітики відзначали, що через зменшення підтримки з боку США українській армії доводиться змінювати свою стратегію у війні з загарбником.

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