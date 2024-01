путін може захотіти створити символ: експерт про плани рф захопити Харків

путін явно ще не відсунув на безрік свій план завоювання Харкова. Останнім часом росія постійно обстрілює місто ракетами та безпілотниками. З початку року відбулося щонайменше вісім великих ракетних ударів, десятки людей отримали поранення, були жертви. Куп'янськ, розташований приблизно за 100 кілометрів на схід, і навколишні села також зазнають постійних російських атак.

Експерти американського аналітичного центру Institute for the Study of War (ISW) та журналісти британської газети «The Telegraph» припускають, що новий російський наступ на місто може бути неминучим. На думку експертів, путін може захотіти створити символ, захопивши мільйонне місто перед майбутніми президентськими виборами в березні. Наскільки ймовірним є такий сценарій, прокоментував полковник Збройних Сил Австрії Маркус Райзнер, пише t-online.

«Поки що попередження — це переважно спекуляції, які навряд чи підкріплені фактами. Наразі в регіоні не спостерігається жодних серйозних пересувань військ, — сказав полковник. — Навряд чи можливо приховати великі військові підрозділи в наші дні. Розвідка за допомогою супутників або безпілотників дозволяє все побачити. Такі супутникові знімки пересування військ поширювалися, наприклад, перед російськими атаками на сході України у 2014 році, а також перед російським вторгненням у лютому 2022 року. Хоча Україна зараз робить попередження, вона не надає жодних доказів. Це може бути просто алармізм. Цього року Україна опинилася у складній ситуації: як ніколи раніше, вона залежить від підтримки Заходу. Зокрема, США наразі є непростим партнером. З огляду на майбутні президентські вибори в США в листопаді Вашингтон зараз виглядає паралізованим щодо підтримки України».

Цього року, додав експерт, Україна вирішила залишатися переважно в обороні й таким чином виснажувати російські війська.

«Але це означає, що Україна більше не тримає ситуацію у своїх руках. Вона може лише реагувати, — пояснює Райзнер. — І для того, щоб успішно захищатися, Україні абсолютно необхідне подальше постачання зброї із Заходу».

Раніше військовий експерт Маркус Райзнер зазначив, що бомбардування міст у Другій світовій війні не послаблювали моральний дух населення, а скоріше навпаки".

