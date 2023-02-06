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Стиль життя

Найкращі ідеї манікюру до Дня святого Валентина від нейл-стилістки Кармен Мірели

22:30 9 лютого 2023
Нігті

День святого Валентина не за горами. Незважаючи на життєві випробування, пов'язані з війною, українські жінки прагнуть бути гарними. І це прагнення, на думку професійних психологів, оточуючі мають підтримувати, адже воно є життєствердним.

Ідеями манікюру до Дня закоханих із «ФАКТАМИ» поділилася відомий нейл-стилістка, призерка Міжнародного чемпіонату з нігтьового мистецтва Кармен Мірела.

Безпрограшний варіант - червоне покриття

- Необов'язково декорувати нігті сердечками чи тематичними написами, — каже Кармен Мірела. — Елегантний френч може бути чудовою альтернативою. Також доречно виглядатиме червоне покриття. Цей колір поза часом і поза модою.

Френч завжди виглядає елегантно

Якщо зазвичай ви надаєте перевагу нюдовому покриттю, то кольорове не залишиться непоміченим. Підійде практично будь-який відтінок — важливо, щоб він гармонійно вписувався у ваш образ.

Кольорове покриття ефектне, якщо органічно вписується у ваш образ

Для особливого випадку (а як відомо, у Валентинів день нерідко закохані одружуються) нейл-стилістка рекомендує дизайн з камінням. Особливо красиво він виглядає на нігтях мигдалеподібної форми.

Для особливого випадку доречний декор із камінням

Нагадаємо про нові тренди у подарунках до Валентинового дня: ідеї від тренд-редактора Ольги Сметанської

Фото з альбому Кармен Мірели

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