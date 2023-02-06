Найкращі ідеї манікюру до Дня святого Валентина від нейл-стилістки Кармен Мірели
День святого Валентина не за горами. Незважаючи на життєві випробування, пов'язані з війною, українські жінки прагнуть бути гарними. І це прагнення, на думку професійних психологів, оточуючі мають підтримувати, адже воно є життєствердним.
Ідеями манікюру до Дня закоханих із «ФАКТАМИ» поділилася відомий нейл-стилістка, призерка Міжнародного чемпіонату з нігтьового мистецтва Кармен Мірела.
- Необов'язково декорувати нігті сердечками чи тематичними написами, — каже Кармен Мірела. — Елегантний френч може бути чудовою альтернативою. Також доречно виглядатиме червоне покриття. Цей колір поза часом і поза модою.
Якщо зазвичай ви надаєте перевагу нюдовому покриттю, то кольорове не залишиться непоміченим. Підійде практично будь-який відтінок — важливо, щоб він гармонійно вписувався у ваш образ.
Для особливого випадку (а як відомо, у Валентинів день нерідко закохані одружуються) нейл-стилістка рекомендує дизайн з камінням. Особливо красиво він виглядає на нігтях мигдалеподібної форми.
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Фото з альбому Кармен Мірели27
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