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Це не правда: в Міноборони відреагували на чутки про звільнення Залужного і Умєрова

20:06 29 січня 2024
Валерій Залужний

В Міністерстві оборони України спростували новину про звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова.

Про «сенсацію» пообіді повідомило кілька ЗМІ, при цьому — з посиланням на «власні джерела».

Агентство «Інтерфакс-Україна» пише, що відповідні кадрові домовленості начебто були досягнуті під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським.

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«Агентство не має офіційного підтвердження цієї інформації», — додають при цьому журналісти.

Висловився з цього приводу і колишній нардеп Борислав Береза.

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Журналіст Роман Цимбалюк своюю чергою повідомив, хто ніби-то став Головнокомандувачем замість Залужного — за його інформацією, це очільник ГУР Кирило Буданов.

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«У нас новий головнокомандувач. Президент України призначив замість Валерія Залужного — Кирила Буданова», — написав він.

UDP. Наразі журналістам Української правди вдалося отримати коментар від прес-секретаря Володимира Зеленського Сергія Никифорова.

На запитання, чи президент Залужного звільняв прес-секретар відповів: «Точно ні. Президент не звільняв головкома».

Відзначимо, що повідомлення про розбіжності між Офісом президента України та Головнокомандувачем ЗСУ ширяться вже давно. Зокрема, у Зеленського нібито не підтримують ідею Головкома про розширення мобілізації.

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