Це не правда: в Міноборони відреагували на чутки про звільнення Залужного і Умєрова
В Міністерстві оборони України спростували новину про звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова.
Про «сенсацію» пообіді повідомило кілька ЗМІ, при цьому — з посиланням на «власні джерела».
Агентство «Інтерфакс-Україна» пише, що відповідні кадрові домовленості начебто були досягнуті під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським.
«Агентство не має офіційного підтвердження цієї інформації», — додають при цьому журналісти.
Висловився з цього приводу і колишній нардеп Борислав Береза.
Журналіст Роман Цимбалюк своюю чергою повідомив, хто ніби-то став Головнокомандувачем замість Залужного — за його інформацією, це очільник ГУР Кирило Буданов.
«У нас новий головнокомандувач. Президент України призначив замість Валерія Залужного — Кирила Буданова», — написав він.
UDP. Наразі журналістам Української правди вдалося отримати коментар від прес-секретаря Володимира Зеленського Сергія Никифорова.
На запитання, чи президент Залужного звільняв прес-секретар відповів: «Точно ні. Президент не звільняв головкома».
Відзначимо, що повідомлення про розбіжності між Офісом президента України та Головнокомандувачем ЗСУ ширяться вже давно. Зокрема, у Зеленського нібито не підтримують ідею Головкома про розширення мобілізації.265