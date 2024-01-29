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Україна

У Зеленського відповіли щодо звільнення Залужного

21:27 29 січня 2024
Генерал Валерій Залужний

Інформація про звільнення головнокомандувача Валерія Залужного не відповідає дійсності. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі УП.

«На запитання, чи звільняв президент Залужного, речник відповів: «Точно ні. Президент не звільняв головкома», — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що український лідер під час традиційного вечірнього звернення жодного слова не сказав про відставку Залужного.

Раніше видання «Цензор.НЕТ», посилаючись на власні джерела, повідомляло, що Зеленський «підписав указ про звільнення Залужного», а головним претендентом на посаду головнокомандувача нібито є начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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Нагадаємо, Валерій Залужний за указом президента став головнокомандувачем ЗСУ 27 липня 2021 року.

За останній рік в інформаційному просторі не один раз «розганяли» інформацію про те, що між Залужним та Зеленським «є конфлікт», і український лідер нібито «хоче звільнити» головнокомандувача. Президент наприкінці минулого року заявив, що має робочі відносини із Залужним і він планує надалі з ним працювати.

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