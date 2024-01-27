Версія кремля про те, що на Іл-76М могли бути полонені, викликає багато запитань, — Буданов

Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов важає недоведеною версію рф про те, що в літаку Іл-76, який впав під Бєлгородом, могли перебувати 65 укрраїнських полонених.

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Як заявив він на зустрічі з рідними полонених захисників, ця версія «викликає багато запитань».

«Ми збираємо і ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Відсутні відомості, які вказують на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що зазначений Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін, і досі викликає багато запитань», — сказав Буданов, якого цитує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Інший учасник зустрічі — перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко — додав, що зараз росіяни намагаються приховати справжні причини аварії від світової громадськості, для чого відмовилися допускати міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М.

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Своєю чергою речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко в ефірі Радіо Свобода заявив, що у випадку, якщо внаслідок катастрофи російського літака Іл-76 є загиблі українські військовополонені, їхні тіла мають бути повернені Україні.

«Обмін тілами відбувається постійно. Якщо говорити про тіла загиблих, то абсурдно говорити про їхню повторну участь у конфлікті, тому тіла мають повертатися якнайшвидше. Ми беремо у цьому певну участь — в обміні тілами між Російською Федерацією і Україною. Якщо є загиблі (громадяни України — ред.) внаслідок цієї авіакатастрофи, то їхні тіла мають бути повернуті», — наголосив він.

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Втім, на запитання про те, чи зверталися останніми днями до МКЧХ родичі людей, чиї прізвища, як таких, що нібито були на борту Іл-76, оприлюднили прокремлівські медіа, Власенко відповів, що йому про таке невідомо.

Нагадаємо, що військовий експерт, колишній льотчик Олексій Мельник вважає високою імовірність того, що Іл-76 був збитий саме російською ракетою. Також в ГУР наголошують, що Україну не було проінформовано про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених для обміну, який з падінням літака було зірвано.

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