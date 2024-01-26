Україна дає Європі можливість підготуватись до майбутньої війни з росією: аналітик про втрати російської армії

Найбільш очевидним внеском України в європейську безпеку є роль країни як першої лінії оборони Європи від російської агресії. Про це пише Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень у Києві та радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

ВІДЕО ДНЯ

«путін та інші високопосадовці кремля часто визначають нинішню війну як конфлікт проти всього західного світу. Однак українські військові поки що не дають росії просунутися далі і вступити в прямі бойові дії з іншими європейськими країнами. Поки російські військові залишаються повністю задіяними в Україні, більшість аналітиків вважають, що москва навряд чи почне нові вторгнення».

На думку експерта, рф вже зазнала катастрофічних втрат в Україні, які серйозно вплинуть на здатність путіна вести велику війну на багато років вперед. За незалежними оцінками та даними з відкритих джерел, сотні тисяч російських солдатів були вбиті або поранені в Україні, в той час як російська армія також втратила тисячі танків, сотні літаків і значну кількість військових кораблів.

«Успіхи української армії також надають європейським воєначальникам життєво важливу розвідувальну інформацію, яка допомагає їм належним чином підготуватися до можливої майбутньої війни проти росії. Вони можуть випробовувати нову зброю в бойових умовах, вивчаючи реалії сучасного поля бою і роль, яку відіграють відносно нові елементи, включаючи безпілотники і засоби радіоелектронної боротьби, і все це без необхідності розгортати власні війська».

РЕКЛАМА

На думку Жовніренка, очікується, що виробництво озброєнь значно зросте по всій Європі протягом 2024 року, що посилить військові зусилля України, а також підвищить здатність Європи до самооборони. А повномасштабне російське вторгнення в Україну мало трансформаційний вплив на європейську громадську думку і допомогло об'єднати континент навколо основних цінностей демократії, прав людини і захисту від авторитаризму.

«Оскільки росія більше не здатна приховувати свою ворожість до західного світу, європейські уряди із запізненням почали протидіяти масштабним зусиллям кремля, спрямованим на підрив західних суспільств зсередини. Це включає видалення російських пропагандистських платформ з інформаційного простору та висилку російських шпигунів, що діють по всій Європі під дипломатичним прикриттям».

РЕКЛАМА

Мужній опір України російській агресії став тривожним сигналом, який спонукав Європу економічно відокремитися від росії та зменшити вразливість до російського впливу. Шок від російського вторгнення в Україну змусив політиків по всій Європі переосмислити відносини з рф і прийняти часто болючі політичні рішення, спрямовані на мінімізацію зв'язків з москвою.

«Якби Україна впала за лічені дні, цілком можливо, що європейські лідери змирилися б з новими геополітичними реаліями і продовжили б вести бізнес з росією. Відродження ревізіоністської росії є найбільшою загрозою безпеці Європи за останнє покоління. Україна наразі знаходиться на передовій лінії цього протистояння, а українці відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки континенту. Підтримка українських військових вимагає значних фінансових ресурсів і політичної волі з боку європейських союзників України. Однак, якщо Україна зазнає поразки, ціна протидії російській загрозі різко зросте. Якщо путіна не зупинити в Україні, все більше і більше європейців прокидаються від того, що незабаром їм доведеться мати справу з росією самим».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялася думка аналітика про ймовірність війни путіна з НАТО на території Європи: «росія перемагає Захід прямо в даний конкретний момент».

50

Читайте нас у Facebook та Instagram