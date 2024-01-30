Компанія Маска вперше вживила чіп у мозок людини: як пройшов експеримент і для чого це потрібно

Компанія мільярдера Ілона Маска Neuralink, яка раніше отримала дозвіл на клінічні випробування на людях, вперше успішно вживила бездротовий чіп у мозок людини.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє ВВС, сам Маск назвав перші результати роботи вживленого пристрою багатообіцяючими: він добре визначає нервові імпульси. Сам чіп повинен служити сполучною ланкою між мозком людини та комп'ютером. У компанії зазначали, що це допоможе у боротьбі і з фізичними проблемами, і з психічними розладами.

Згідно з описами Neuralink, операцію на мозку проводить робот, який вживлює чіп з 1024 датчиками, найтоншими нитками-електродами, які повинні вловлювати імпульси, що випускають нейрони. Для імплантації використовується область мозку, яка контролює «наміри здійснити рух». Пристрій вловлює сигнали мозку і передає їх на зовнішній пристрій, який їх розшифровує і розуміє, який рух хоче зробити людина.

Ілон Маск раніше повідомляв, що пристрій назвуть «Телепатія» і що його встановлюватимуть передусім людям із паралізованими кінцівками.

РЕКЛАМА

«Це дозволить керувати телефоном або комп'ютером і через них — майже будь-яким пристроєм просто силою думки. Уявіть собі, якби Стівен Хокінг міг комунікувати швидше, ніж швидкість професійної друкарки або розпорядника аукціону», — писав Маск.

Ще у 2020 році він розповідав, що Neuralink з 2016 веде розробку ультратонких електродів, які імплантуються в мозок для стимуляції нейронів. Метою розробки називалася адаптація технології для лікування пацієнтів з квадриплегією (частковим або повним паралічем усіх кінцівок), що зазвичай виникає внаслідок травми спинного мозку.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

67

Читайте нас у Facebook та Instagram